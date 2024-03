FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- BERENBERG CUTS FOCUSRITE PRICE TARGET TO 410 (700) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES TRAINLINE PRICE TARGET TO 450 (375) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES TRUSTPILOT PRICE TARGET TO 260 (200) PENCE - 'BUY' - INVESTEC CUTS CONVATEC TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 307 (292) PENCE - JEFFERIES CUTS DFS FURNITURE PRICE TARGET TO 170 (175) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES BOKU PRICE TARGET TO 204 (188) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES RIGHTMOVE PRICE TARGET TO 450 (375) PENCE - 'UNDERPERFORM' - JEFFERIES RAISES ROLLS-ROYCE PRICE TARGET TO 470 (390) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN RAISES TP ICAP PRICE TARGET TO 274 (259) PENCE - 'OVERWEIGHT' - KEPLER CHEUVREUX CUTS RECKITT TO 'HOLD' - PRICE TARGET 5000 PENCE - MORGAN STANLEY STARTS HAYS WITH 'EQUAL-WEIGHT' - RBC RAISES VISTRY TO 'SECTOR PERFORM' (UNDERPERFORM) - PRICE TARGET 1400 (825) PENCE - UBS RAISES GSK PRICE TARGET TO 2040 (1860) PENCE - 'BUY'



