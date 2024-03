Dortmund (ots) -Ausgezeichnet in Sachen Preis, Leistung und Service: In vier Kategorien überzeugte die Continentale Versicherung die Jury des Deutschen Versicherungs-Awards 2024. Sie wurde im Bereich Arbeitskraftabsicherung für ihre Continentale PremiumEU in der Kategorie Erwerbsunfähigkeitsversicherung prämiert. In der Kategorie "Privatrente Neue Klassik" sprang die Continentale Rente Classic Pro aufs Treppchen. In der Sparte Krankenversicherung gehört die Continentale mit ihrem Tarif PREMIUM ebenfalls zweimal zu den drei besten Versicherern beim PKV-Voll-Schutz. Initiatoren der Auszeichnung sind die Ratingagentur Franke und Bornberg, der Nachrichtensender Ntv und das Deutsche Institut für Service-Qualität (DISQ).Faires Preis-Leistungs-Verhältnis und ausgezeichneter Service"Für mein Team und mich sind die Auszeichnungen das beste Kompliment für unsere Arbeit", freut sich Continentale-Vorstandsmitglied Dr. Marcus Kremer. "Wir möchten unseren Kunden in allen Sparten ein faires Preis-Leistungs-Verhältnis und besten Service bieten. Das gelingt uns hervorragend, wie die Awards erneut beweisen."Hintergrund zur AuszeichnungDie Ratingagentur Franke und Bornberg und das DISQ analysierten für den Branchen-Award zum siebten Mal Versicherer und deren Produkte. Für die Leistungsanalyse schauten sie sich mehr als 5.000 Versicherungsdatensätze an. Die Unternehmen mit den besten Produkten unterzogen sie zudem einer umfassenden Service-Analyse. Mit 930 Servicekontakten testeten die Experten Beratungen am Telefon, sendeten E-Mail-Anfragen und führten Internet-Tests zur Verbraucherfreundlichkeit durch. Die vordersten Plätze belegten schließlich die Unternehmen, die die beste Kombination aus Qualität, Preis und Leistung sowie Service bieten. Insgesamt wurden 42 Versicherer in 35 Kategorien ausgezeichnet.Weitere Informationen zu den Produkten der Continentale gibt es unter www.continentale.de.Continentale Versicherung - Vertrauen, das bleibtDie Continentale gehört zu den großen deutschen Versicherern. Ihre Überzeugung: Tradition und Innovation schließen sich nicht gegenseitig aus. Über die Continentale Krankenversicherung a.G., die Continentale Lebensversicherung AG und die Continentale Sachversicherung AG bietet sie privaten und gewerblichen Kunden modernen Versicherungsschutz aus einer Hand. Ob Vorsorge für den Krankheitsfall, den Verlust der Arbeitskraft, ein finanzielles Polster im Alter oder Versicherungen für Haus, Auto und Betrieb.Als Teil des Continentale Versicherungsverbundes ist ihr Handeln geprägt vom Gedanken des Versicherungsvereins auf Gegenseitigkeit. Im Mittelpunkt stehen die Bedürfnisse der Kunden, Vertriebspartner und Mitarbeiter. Oberster Grundsatz der Unternehmen ist es, seriös, vorausschauend und partnerschaftlich zu agieren. Das Ergebnis sind aufrichtige, oftmals lebenslange Partnerschaften auf Augenhöhe. So steht die Continentale für Sicherheit, Stabilität und langfristiges, nachhaltiges Denken. Für Vertrauen, das bleibt.Pressekontakt:Roya Omid-FardLeiterin Markenkommunikation und PresseTel.: 0231/919-1208presse@continentale.dewww.continentale.deOriginal-Content von: Continentale Versicherungsverbund, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/12076/5738718