Berlin (ots) -Für 82 Prozent der repräsentativ Befragten in Berlin und Brandenburg sind die Programme des Rundfunk Berlin Brandenburg (rbb) relevant. 79 Prozent bewerten das Angebot des rbb als informativ. 75 Prozent halten den rbb für sympathisch. Die guten Werte schlagen sich auch in hohen Nutzungszahlen nieder. Über alle Kanäle hinweg erreicht der rbb jeden zweiten Menschen in Berlin und Brandenburg täglich, 76 Prozent nutzen den rbb wöchentlich. Für 59 Prozent ist der Sender persönlich wichtig oder sehr wichtig.rbb-Intendantin Ulrike Demmer: "Das Publikum schätzt und vertraut unseren Programmen und Angeboten und es bewertet sie gut. Das ist ein großer Motivationsschub für alle Kolleginnen und Kollegen im rbb und für die vor uns liegenden Reformen. Wir sind die zentrale Informationsquelle für Nachrichten aus der Region und für die Region, ein Heimatsender im besten Sinne. Darauf bauen wir weiter auf. Der hervorragende Bekanntheitswert von 94 Prozent im Sendegebiet hilft uns dabei. Wir erreichen jeden Tag rund die Hälfe aller Menschen in Berlin und Brandenburg."Für die Studie befragte der rbb im November 2023 insgesamt 2021 repräsentativ ausgewählte Menschen in Berlin und Brandenburg im Alter ab 14 Jahren. Die hohe Relevanz des rbb wird gestützt auch durch die gemessenen Vertrauenswerte: Fast drei Viertel der Bevölkerung stimmen der Aussage zu, dem rbb vertrauen zu können, 71 Prozent sagen, sie können sich auf den rbb verlassen. In der offen gestellten Frage nach Assoziationen zum rbb bezieht sich nur jede zehnte Nennung auf die Krise des Senders aus dem Jahr 2022, der wichtigste Bezugspunkt ist die Regionalität des rbb. Dass die Angebote des Rundfunk Berlin-Brandenburg nach Einschätzung von 81 Prozent der Menschen wichtig sind für die Gesellschaft, zeigt eine breite Akzeptanz über alle Altersgruppen hinweg.Der rbb wird die Umfrage nun regelmäßig wiederholen.