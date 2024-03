Ramstein - US-Vereinigungsminister Lloyd Austin bekräftigt trotz einer Blockade im US-Kongress die weitere militärische Unterstützung der Ukraine durch die Vereinigten Staaten. "Die USA werden es nicht zulassen, dass die Ukraine scheitert", sagte er am Dienstag bei einem Treffen der sogenannten Ukraine-Kontaktgruppe auf dem US-Luftwaffenstützpunkt Ramstein.



Gemeinsam wolle diese Kontaktgruppe für mehr Waffenlieferungen sorgen, so Austin. So habe zuletzt etwa Tschechien angekündigt, zusätzliche Artilleriemunition aufzutreiben. "Andere Länder haben auch weitere Hilfen angekündigt in dem gerechten Kampf der Ukraine gegen die russische Aggression." Die USA selbst hätten zudem zuletzt im Rahmen einer "außerordentlichen Maßnahme" zusätzliche 300 Millionen Dollar an Sicherheitshilfen für die Ukraine bereitgestellt.



Viele konkrete Schritte für die weitere Hilfe der Ukraine wurden am Dienstag nicht öffentlich verkündet, es wurden allerdings dem Vernehmen nach hinter den Kulissen weitere Maßnahmen besprochen.

