Wien / Österreich (pta/19.03.2024/11:15) - * Kontroll-Tower und -zentralen werden von einer noch nie dagewesenen Sprachqualität profitieren * KI-basierte Audioverbesserung vom dänischen Unternehmen Augmented Hearing wird Sprachqualität in lauten Umgebungen verbessern

Frequentis und sein dänischer Kooperationspartner Augmented Hearing haben gemeinsam an der Entwicklung einer für die Flugsicherung geeigneten Audioverbesserung basierend auf künstlicher Intelligenz (KI) gearbeitet.

"Auf dem Weg zu einer zukunftsfähigen sicherheitskritischen Kommunikation wird Frequentis mit seinem X10 Sprachkommunikationssystem durch die Nutzung KI-basierter Audioverbesserungen eine neue Etappe müheloser Interaktion zwischen Lots:innen und Pilot:innen einleiten", sagt Gerald Mohnl, Director ATM Communication. "Augmented Hearing revolutioniert die Kommunikation mit der Verbesserung des Sprachverständnisses in lauten Umgebungen und es ist eine Freude, mit ihnen gemeinsam an einem so wichtigen Projekt zu arbeiten."

Über Jahrzehnte haben Fluglots:innen ihre Aufgaben trotz der Herausforderungen hinsichtlich der Sprachqualität in Flugsicherungs(ATC)-Funkgesprächen hervorragend bewältigt. Sie haben gelernt als Teil ihres Jobs mit erheblicher Lärmbelastung umzugehen. Frequentis will nun die Verständlichkeit der Pilot:innenfunksprüche revolutionieren und damit die Arbeitsbelastung von Lots:innen reduzieren. Durch die Nutzung des KI-basierten Software-Moduls von Augmented Hearing wird die Belastung der Fluglots;innen durch verrauschte Funksprüche stark reduziert.

Die KI-basierte Audioverbesserung von Augmented Hearing optimiert bereits kritische Kommunikationsumgebungen bei dänischen Organisationen der öffentlichen Sicherheit. Das KI-Modul ist so trainiert, dass es Geräusche unterdrückt, und kann sowohl offline als auch live eingesetzt werden. Dabei sind volle Ausfallssicherheit und die Einhaltung der DSGVO garantiert.

"Wir sind sehr erfreut, gemeinsam mit Frequentis an einer Lösung zu arbeiten, die die Audioqualität in der Flugsicherung verbessert. Unsere Sharpi Software wurde basierend auf jahrzehntelanger Erfahrung in der Hörgeräte-Branche entwickelt und wird bereits in sicherheitskritischen Kommunikationsumgebungen in Dänemark genutzt. Wir freuen uns, mit Frequentis diese Reise anzutreten, um die Vorteile von verbesserter Sprachqualität für verringerte Arbeitsbelastungen für Lots:innen auf den Flugsicherungsmarkt zu bringen", sagt Mette Carstensen, CEO Augmented Hearing.

Augmented Hearing möchte KI nutzen, um Softwarelösungen zu entwickeln, die nicht nur das Hören verbessern, sondern das Leben von Menschen bereichern, durch die Förderung von effektiver und müheloser Kommunikation für jede:n. Mit über 50 Jahren Erfahrung in der dänischen Hörgeräte- und Audio-Branche bringt Augmented Hearing einzigartige Kenntnisse in den Markt.

Frequentis und Augmented Hearing werden von 19. bis 21. März auf der Airspace World in Genf sein und die Ergebnisse ihrer vereinten Kompetenzen präsentieren, die eine neue Generation der Sprachqualität für Kontroll-Tower und -zentralen bringen werden.

Über FREQUENTIS

Frequentis ist globaler Anbieter von Kommunikations- und Informationssystemen für Kontrollzentralen mit sicherheitskritischen Aufgaben. Das börsennotierte Familienunternehmen entwickelt innovative Lösungen in den Segmenten Air Traffic Management (zivile und militärische Flugsicherung, Luftverteidigung) und Public Safety & Transport (Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienste, Bahn, Schifffahrt). Mit einem Marktanteil von 30% ist die Gruppe Weltmarktführer bei Sprachkommunikationssystemen für die Flugsicherung. Global führend ist Frequentis auch im Informationsmanagement und bei Nachrichtensystemen für die Luftfahrt.

Als Weltkonzern mit etwa 2.200 Mitarbeiter:innen (Vollzeitkräfte, FTE) verfügt Frequentis über ein globales Netzwerk von Gesellschaften und Repräsentant:innen in über 50 Ländern, der Firmensitz ist in Wien. Die Produkte, Services und Lösungen sind bei Kunden an mehr als 45.000 Arbeitsplätzen in rund 150 Ländern im Einsatz. Frequentis notiert an der Wiener und Frankfurter Börse, ISIN: ATFREQUENT09, WKN: A2PHG5. Im Jahr 2022 wurde ein Umsatz von EUR 386,0 Mio. und ein EBIT von EUR 25,0 Mio. erwirtschaftet.

Dort, wo Frequentis-Systeme zum Einsatz kommen, sind Menschen für die Sicherheit anderer Menschen und Güter verantwortlich. Lösungen zur Luftverkehrsoptimierung für Flugsicherungszentralen unterstützen bei der Reduktion von Emissionen.

Detailinformation über Frequentis finden Sie auf der Homepage http://www.frequentis.com.

