© Foto: picture alliance/Zoonar/Waldemar Thaut



Die Aktie des chinesischen Herstellers von E-Fahrzeugen Li Auto ist am Montag um zwölf Prozent eingebrochen. Grund ein ist gesenktes Kursziel der Bank of America. Ist der Abverkauf eine Einstiegschance?So schnell kann's gehen! Ließ das vielversprechende E-Auto-Startup Li Auto seine Konkurrenten BYD und Tesla in den vergangenen Wochen performancetechnisch hinter sich, zehrte eine katastrophale Vorstellung zum Wochenauftakt alle in diesem Jahr bislang angefallenen Kursgewinne auf. BofA senkt Kursziel, bekräftigt aber Kaufempfehlung Grund für den Einbruch um über 12 Prozent ist ein gesenktes Kursziel der Analysten der Bank of America, die ihre Kaufempfehlung für den aufstrebenden BYD- und …