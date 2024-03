Die Deutsche Bahn greift bei der Graffiti-Prävention zu neuen Mitteln. In München soll jetzt der Roboterhund Spot testweise Sprayer:innen aufspüren - und damit Kosten für die Beseitigung der Graffitis sparen helfen. Mehrere Hunderttausend Euro kostet die S-Bahn in München nach eigenen Angaben jedes Jahr die Beseitigung von Graffiti. Pro Woche müssen zwölf Fahrzeuge in die Werkstadt, wo die Farbe in Handarbeit vom Außenlack entfernt wird -Â unter ...

Den vollständigen Artikel lesen ...