Berlin - Der Sozialverband Deutschland (SoVD) lobt die angekündigte Rentenanpassung. "Es sind erfreuliche Nachrichten, dass die Renten in diesem Jahr stärker als bisher angenommen um 4,57 Prozent steigen werden - im Osten wie im Westen des Landes", sagte die Vorstandsvorsitzenden Michaela Engelmeier den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Mittwochsausgaben).



Die Renten steigen laut Bundesarbeitsministerium erstmals in den alten und neuen Ländern gleichermaßen an. Die Renten klettern demnach zum 1. Juli um 4,57 Prozent. Für einen Rentner, der aktuell 1.000 Euro Rente bekommt, bedeutet das ein Plus von immerhin 45,70 Euro.



So erhielten Rentner endlich etwas mehr finanziellen Spielraum, den sie in den vergangenen Monaten und Jahren kaum gehabt hätten, sagte Engelmeier. Trotz der Erhöhung bleibe man bei der Forderung nach Zahlung einer Inflationsprämie für Rentner. Neben der Inflationsprämie forderte Engelmeier perspektivisch eine Anhebung des Rentenniveaus auf 53 Prozent.

