Der aktuelle Silberpreis von 24,91 US-Dollar, erfasst am Dienstag um etwa 11 Uhr, verzeichnet innerhalb der letzten 24 Stunden einen Rückgang von -0,71 %. Trotz dieser kurzfristigen Abnahme bleibt die langfristige Perspektive mit einem Plus von 1,8 % über die letzten fünf Handelstage positiv. Dieser Beitrag wirft einen detaillierten Blick auf die aktuelle Situation des Silbermarktes, die technische Analyse und die möglichen Auswirkungen der anstehenden Zentralbanksitzungen.Anzeige:Die vergangenen Tage haben gezeigt, dass der Silberpreis (TVC:SILVER) in einer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...