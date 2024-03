Der Hype um Nvidia bricht nicht ab. Vor allem in dieser Woche könnten sich Anleger vermehrt auf die KI-Aktie stürzen. Das drittwertvollste Unternehmen der Welt hält eine KI-Entwicklerkonferenz ab.Laut Bloomberg deutete die Optionsaktivität am Montag darauf hin, dass Händler auf eine Kursverdopplung der Nvidia-Aktie bis Freitag wetten. Demnach haben Händler am ersten Tag von Nvidias Entwicklerkonferenz zwischen 14:00 Uhr und 14:30 Uhr amerikanischer Zeit offenbar mehr als 24.000 Nvidia-Call-Kontrakte mit einem Ausübungspreis von 1.940 US-Dollar gekauft, die am Freitag auslaufen. Da diese Call-Optionen in kleinen Mengen von etwa 900 Kontrakten für insgesamt 24.000 US-Dollar gekauft wurden, …