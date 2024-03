Dogecoin (DOGE) fällt 25 %, während dieser Meme-Coin einen 100x-Pump erleben könnte

Derzeit scheinen die Zeichen der Zeit daraufhin zu deuten, dass der aktuelle Meme-Coin-Hype einen Dämpfer erhält. Dogecoin konnte als größter Meme-Coin der Welt erst Ende Februar mit einem besonders starken Anstieg beginnen und damit einen Boom auslösen, der auch viele weitere Meme-Währungen betroffen hat. Zeitweise stieg der DOGE-Token sogar über die Marke von 0,20 US-Dollar und stellte damit den höchsten Wert seit November 2021 dar.

Dieser positive Trend scheint sich jetzt jedoch zu einem Ende zu neigen, denn in den letzten Tagen konnte Dogecoin nur rote Zahlen schreiben. Im Gegensatz dazu zeigt jedoch das neue Meme-Coin-Projekt Dogecoin20 ($DOGE20) mit einer unerwartet hohen Akzeptanz bei den Krypto-Anlegern. Doch was genau steckt überhaupt hinter dieser neuen Kryptowährung?

Dogecoin-Crash: Wie weit wird der DOGE-Kurs fallen?

Viele Meme-Währungen wie Dogecoin sind besonders stark von der hohen Volatilität am Krypto-Markt betroffen. So steht der DOGE-Token alleine in den letzten 30 Tagen noch immer fast 50 % im Plus - und das, obwohl in der vergangenen Woche ein Minus von fast 25 % erreicht wurde (siehe Bild unten). Dies zeigt auch die starken Schwankungen, die Dogecoin durchläuft und die es so schwer machen, eine langfristige Dogecoin Prognose zu erstellen.

Der Dogecoin (DOGE) Kurs der letzten 7 Tage (Quelle: CoinMarketCap)

Einer der bekanntesten Krypto-Analysten auf X (ehemals Twitter) hat sich jetzt allerdings genau an dieses Thema gewagt. Rekt Capital hat aktuell über 420.000 Follower auf der Social-Media-Plattform und erklärt in einem aktuellen Tweet, dass sich Dogecoin nun in einer wichtigen Phase befinden würde. So konnte laut dem Analysten der DOGE-Kurs bereits vor zwei Wochen erfolgreich eine wichtige Unterstützermarke antesten.

Laut Rekt Capital befindet sich zwar technisch betrachtet der aktuelle Dogecoin Kurs noch in der Rückzugsphase, wird jedoch schon bald in eine Konsolidierungsphase übergehen. Danach sollte ein erneutes Ansteigen auf bis zu 0,20 US-Dollar erneut möglich werden.

$DOGE



Broke its Macro Downtrend



Successfully retested it as support two weeks ago



Still dipping & so technically still in the retest phase while also moving sideways within a new macro range (black-red, $0.12-$0.20)



Retest phase still in progressDOGE Crypto Dogecoin https://t.co/5WkNvhXm3i pic.twitter.com/IJycOCqAxP - Rekt Capital (@rektcapital) March 18, 2024

Mit einer solchen bullischen Aussage steht der Krypto-Experte nicht alleine dar, denn auch weitere Krypto-Experten sehen eine ähnliche Veränderung in den kommenden Wochen für den DOGE-Token. So erklärte unter anderem der unter dem Pseudonym "Cryptollica" bekannte Krypto-Analyse-Account, dass sich Dogecoin nun auf dem Weg zu einem neuen Allzeithoch befinden würde.

Das bisherige Allzeithoch von Dogecoin liegt bei 0,7316 US-Dollar und wurde zuletzt am 08. Mai 2021 erreicht. Derzeit liegt der DOGE-Token allerdings mit einem Preis von aktuell 0,1281 US-Dollar satte 82,48 % unter diesem Preisniveau.

Wann erfolgt der nächste Dogecoin-Anstieg?

Einer der wichtigsten Indikatoren dafür, dass Dogecoin noch nicht am Ende der aktuellen Korrekturphase angekommen ist, ist der sogenannte Relative Strength Index (RSI). Dieser dient für Krypto-Analysten als wichtiges Indiz zur Messung von direktionalen Kursbewegungen beziehungsweise der Geschwindigkeit von Kursveränderungen. Angegeben wird der RSI in einem Wert zwischen 0 und 100, wobei Werte oberhalb von 70 als Zeichen dafür gelten, dass ein Vermögenswert überkauft ist, was wiederum häufig eine Kurskorrektur nach sich zieht.

Noch vor einer Woche stand der RSI-Wert für den DOGE-Token auf einem Höchstwert von 81, bevor er langsam zu sinken begann. Aktuell steht er zwar bei 70, doch aktuell scheint der Kurs noch weiter zu sinken. Sollte der RSI-Wert jedoch noch weiter sinken, so dürfte schon bald eine Kursstabilisierung stattfinden, bevor eine neue Trendwende beginnt.

Der Dogecoin (DOGE) RSI-Wert (rote Linie) der letzten 7 Tage (Quelle: Santiment)

Während nun viele Krypto-Anleger darauf warten, dass Dogecoin langsam wieder an Fahrt aufnehmen kann, suchen andere nach neuen Möglichkeiten, um währenddessen trotzdem in Meme-Coins zu investieren. Gerade Dogecoin20 hat sich seit dem Start der Presale-Phase letzte Woche zu einem viralen Meme-Token entwickelt, der vor allem über Social Media einen starken Hype erfahren kann.

Dogecoin20 nähert sich 3-Millionen-Marke

Obwohl Dogecoin20 ($DOGE20) erst vor wenigen Tagen in den Vorverkauf gestartet ist, konnte mittlerweile ein Kapital von über 2,8 Millionen US-Dollar gesammelt werden. Damit steht der $DOGE20-Token bereits vor dem nächsten großen Meilenstein im Presale, der den aktuellen Preis von 0,0002 US-Dollar automatisch auf das nächste Niveau heben wird. Dieser Mechanismus soll dafür sorgen, dass frühzeitige Investoren für ihr Vertrauen belohnt werden.

DOGE20 isn't just another Shiba Inu-inspired derivative.



Upholding Dogecoin's ethos to Do Only Good Everyday, it offers passive rewards through on-chain staking.



Embracing a greener, more sustainable future with the most widely loved Memecoin in the world! pic.twitter.com/zqlONodRPB - Dogecoin20 (@DOGE_COIN20) March 14, 2024

Darüber hinaus haben die Entwickler von Dogecoin20 nicht nur einen einfachen Meme-Coin-Klon erschaffen wollen. So fungiert der $DOGE20-Token ähnlich wie Shiba Inu (SHIB) auf der Ethereum-Blockchain und bietet damit Zugang zu modernen Technologien, zu denen zum Beispiel die als besonders sicher geltenden Smart Contracts gehören.

Gleichzeitig punktet Dogecoin20 durch ein bereits freigeschaltetes Staking-Programm, das aktuell eine jährliche prozentuale Rendite (APY) von satten 293 % bietet. Hierfür wurden 15 % des gesamten Tokenvorrats eingeplant, die über die nächsten zwei Jahre an die Staking-Nutzer verteilt werden. Weitere Informationen zu den Tokenomics, der Roadmap für das laufende Jahr und weitere Details lassen sich im offiziellen Whitepaper finden. Wer Dogecoin20 schon jetzt im Vorverkauf erwerben möchte, der kann den $DOGE20-Token zudem einfach per Ethereum oder Dogecoin kaufen. Sogar der Einsatz einer einfachen Kreditkarte für einen direkten Kauf über die Webseite wird ermöglicht.

