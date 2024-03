Blutbad am Kryptomarkt - 400 Milliarden Dollar verschwunden

Lange hat man sich gefragt, wie lange die Bullen am Kryptomarkt noch so weitermachen können. Nun ist die Rallye fürs Erste beendet. Der Bitcoin-Kurs, der in den letzten 6 Monaten immer weiter gestiegen ist und dabei auch die Marke von 73.000 Dollar überschritten hat, hat inzwischen um mehr als 10.000 Dollar nachgegeben und notiert inzwischen im Bereich um 63.000 Dollar. Mit der größten Kryptowährung nach Marktkapitalisierung fallen auch die meisten Altcoins. Insgesamt beläuft sich die Korrektur inzwischen auf über 400 Milliarden Dollar.

Investoren ziehen Kapital vom Kryptomarkt ab

Laut Daten von Coinmarketcap beläuft sich die Marktkapitalisierung aller Kryptowährungen inzwischen noch auf 2,37 Billionen Dollar. Zwar sieht der Einbruch am Wochenchart nicht ganz so dramatisch aus, in Zahlen ausgedrückt wird das Ausmaß aber deutlich. Noch am 14. März hat die Bewertung aller Kryptowährungen bei 2,78 Billionen Dollar gelegen, während es heute noch 2,37 Billionen Dollar sind. Damit hat der digitale Währungsmarkt mehr als 400 Milliarden Dollar eingebüßt.

(Marktkapitalisierung aller Coins in den letzten 7 Tagen - Quelle: Coinmarketcap)

In erster Linie dürften Gewinnmitnahmen für die Verluste verantwortlich sein, da der Bitcoin-Kurs auch nach dem jüngsten Einbruch auf Monatssicht immer noch mit mehr als 20 % im Plus liegt und im letzten halben Jahr sogar mit mehr als 130 %. Auch Daten aus der Vergangenheit haben eine baldige Korrektur nahegelegt, da es vor dem Bitcoin Halving bisher immer zu einer Korrektur gekommen ist.

BTC



In 1 day, Bitcoin will officially enter the "Danger Zone" (orange) where historical Pre-Halving Retraces have begun



Historically, Bitcoin has performed Pre-Halving Retraces 14-28 days before the Halving



In 2020, this retrace was -20% deep and began 14 days before the… pic.twitter.com/BdHyDkes4B - Rekt Capital (@rektcapital) March 18, 2024

Viele, die das Ende von Bitcoin und Co. seit Jahren heraufbeschwören, fühlen sich durch den jüngsten Crash bestätigt. Dabei zeigt die Vergangenheit auch, dass ein Einbruch um 30 - 40 % am Kryptomarkt noch lange kein Grund ist, um vom Aus zu sprechen. Diese Volatilität sind die meisten Investoren längst gewohnt, da der Kryptomarkt dafür bekannt ist, langfristig deutet aber einiges darauf hin, dass der Bitcoin-Kurs noch weit über 100.000 Dollar steigt.

Bitcoin korrigiert. Investoren weichen auf Green Bitcoin aus. Jetzt rechtzeitig einsteigen.

Zinssenkungen, ETFs und Halving

Der Hauptgrund, warum Investoren davon ausgehen, dass der Bitcoin-Kurs in den kommenden Monaten noch deutlich ansteigt, ist das bevorstehende Halving. In der Vergangenheit wurden nach jedem Halving neue Höchststände erreicht. Aber auch die Spot Bitcoin ETFs, die in den USA erst im Januar dieses Jahres zugelassen wurden, haben bisher alle Erwartungen übertroffen und dürften auch weiterhin Milliarden von Dollar in den Markt spülen.

BREAKING



The Bitcoin ETFs had their first net outflow day since 1 March



Yesterday had a net outflow of -$154.3 million



-$642.5 million outflow came from Grayscale



BlackRock bought up +$451.5 million



Once Grayscale is finally done selling its reserves. The market is… - Quinten | 048.eth (@QuintenFrancois) March 19, 2024

Zwar wird es in Zukunft auch immer wieder Tage geben, an denen die Outflows durch die ETFs höher sind als die Kapitalzuflüsse, langfristig dürften sich die börsengehandelten Fonds aber bullish auswirken. Außerdem sind die Leitzinsen in den USA und in Europa am Höchststand und dürften bereits heuer in der zweiten Jahreshälfte gesenkt werden, wodurch die Risikobereitschaft der Anleger wieder steigen dürfte, was am Ende auch dem Kryptomarkt zugute kommen würde.

Derzeit deutet also einiges darauf hin, dass die Korrektur zwar noch nicht abgeschlossen ist, der Bitcoin-Kurs langfristig aber durchaus auf weit über 100.000 Dollar steigen kann. Bis es soweit ist, finden Investoren aber auch zahlreiche Alternativen am Mark, wobei derzeit vor allem Green Bitcoin $GBTC in den Fokus der Anleger rückt.

Investoren setzen vermehrt auf Green Bitcoin

Während die meisten Coins, die schon länger auf dem Markt sind, mitten in einer Korrektur stecken, kommen auch zahlreiche neue Coins auf den Markt, die ihre besten Tage erst vor sich haben dürften. Bei Green Bitcoin ($GBTC) handelt es sich um eine neue Kryptowährung, die aktuell noch im Vorverkauf erhältlich ist, wobei Investoren den großen Vorteil haben, dass der Preis bis zum Listing an den Kryptobörsen noch mehrfach angehoben wird, wodurch sich bereits ein Buchgewinn bis zum Launch ergibt.

(Green Bitcoin Token-Vorverkauf - Quelle: Green Bitcoin)

Innerhalb kürzester Zeit wurden Token im Wert von mehr als 6 Millionen Dollar verkauft, sodass es nicht mehr lange dauern dürfte, bis der Vorverkauf abgeschlossen ist und Green Bitcoin an den Kryptobörsen gelistet wird. $GBTC basiert auf der Ethereum Blockchain und ist dadurch nicht nur umweltfreundlicher als Bitcoin, sondern auch mit einer Staking-Funktion ausgestattet, die eine überdurchschnittlich hohe Rendite ermöglicht, da von Anfang an Token für Staking Rewards reserviert wurden.

Die hohe APY (jährliche Rendite) hat dazu geführt, dass bereits ein Großteil der bisher verkauften Token in den Staking Pool eingebracht wurde, wodurch eine Kursexplosion nach dem Launch umso wahrscheinlicher wird, da gestakte Token für eine gewisse Zeit lang nach dem Handelsstart gesperrt sind. Alles in allem stehen die Chancen also gut, dass Green Bitcoin nach dem Launch schnell um ein Vielfaches steigen könnte, wobei bullishe Prognosen von einem Anstieg um mehr als 2.000 % ausgehen.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.