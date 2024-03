NEW YORK (dpa-AFX) - In einem schwachen Umfeld für Technologiewerte steuern am Dienstag auch die Aktien von Nvidia auf Kursverluste zu. Sie sanken im vorbörslichen Nasdaq-Handel um 2,6 Prozent, nachdem der Chipkonzern am Vorabend im Rahmen einer Entwicklerkonferenz neue Lösungen vorgestellt hatte, mit denen er seine führende Rolle im Bereich Künstliche Intelligenz (KI) weiter manifestieren will.

Dem Kurs halfen die Ankündigungen vorerst nicht mehr, denn in ersten Reaktionen hieß es, sie seien ohne Überraschungen geblieben. Mitte 2023 wurde bei Nvidia ein Rekordlauf losgetreten wegen der Fantasie für KI. Die Aktien wurden unter Anlegern zum Liebling für dieses Thema: Binnen eineinhalb Jahren hatte sich der Kurs vom Tief bei 108 US-Dollar vervielfacht bis nahe an die 1000-Dollar-Marke. Bei 974 Dollar war der gute Lauf zuletzt vorerst zu Ende gegangen.

Der Nvidia-Chef Jensen Huang stellte am Vorabend eine neue Generation der Computerplattform vor, die seit Monaten von den Anlegern gefeiert wird. Nvidia sieht das System mit dem Namen Blackwell als "Antrieb einer neuen industriellen Revolution" durch KI. Harlan Sur von JPMorgan betonte in einem Kommentar, die Barrieren für Konkurrenten, in das Geschäft von Nvidia vorzudringen, blieben hoch.

Allein 2024 war der Nvidia-Kurs nochmals um fast 80 Prozent gestiegen. Laut dem Experten Stacy Rasgon von Bernstein Research wird es damit zunehmend schwerer für die Aktie, den Hype fortzusetzen. Er betonte aber zugleich, er finde weiterhin Gefallen an dem, was Nvidia mache. Rasgon hält daher an seiner Erwartung fest, dass die Aktie irgendwann die 1000-Dollar-Marke knacken wird. Exakt dort liegt sein am Dienstag bestätigtes Kursziel./tih/la/stk