© Foto: Frank Hoermann / Sven Simon - picture alliance



Die am Freitag von US-Vizepräsidentin Kamala Harris ausgelöste Cannabis-Rallye ging am Montag in die Verlängerung. Ist da Potenzial für mehr oder dürfte es das bereits gewesen sein? Ein Blick auf die weiteren Aussichten.Nach starken Kursgewinnen am Freitag haben Cannabis-Aktien ihre Erholungsrallye am Montag fortgesetzt. Grund für die anhaltende Begeisterung ist die persönliche Intervention von US-Vizepräsidentin Kamala Harris, die Druck bei der Neubewertung der Risiken von Marihuana macht. Run auf Cannabis-Aktien auch am Montag Nachdem sich bereits vor dem Wochenende etliche Titel der Branche deutlich zweistellig steigern konnten, weiteten Cannabis-Aktien ihre Rallye am Montag aus. Der …