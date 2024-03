Dreieich (ots) -Im März ist Cashback-Day! Viele Mitglieder der VR Bank Dreieich-Offenbach eG freuen sich auch 2024 über eine Rückerstattung ihrer Versicherungsbeiträge durch die R+V Versicherungen, dem Versicherungspartner in der genossenschaftlichen Finanzgruppe. Am Cashback-Day, dem 5. März 2024, zahlte die R+V Versicherung an VR Bank-Mitglieder mit Mitglieder-Plus-Versicherung 19.555 Euro zurück. Insgesamt erstattete R+V Versicherungen den Versicherungsnehmern so deutschlandweit fast 16 Millionen Euro.Je mehr, desto höherDas Prinzip des Versicherungs-Cashbacks ist einfach: Mitglieder der VR Bank Dreieich-Offenbach eG schließen eine Mitglieder-Plus-Versicherung ab, hierunter kann sich ein ganzes Bündel an verschiedenen Versicherungen befinden. Gibt es wenige Schäden in der Bankgemeinschaft, profitieren alle von einer Beitragsrückerstattung von bis zu 10 Prozent. Das Besondere: Das gilt auch für Kunden, die einen Schaden gemeldet hatten, denn es zählt der Schadenverlauf der gesamten Gemeinschaft einer Bank. Je mehr Versicherungsnehmer also beteiligt sind, desto höher kann die Rückzahlung ausfallen. Ein weiterer Bonus ist der Bündelrabatt, je mehr Versicherungen sie haben desto höher der direkte Rabatt!Cashback sichernMöglichkeiten, sich für das kommende Jahr schon heute an der Cashback-Chance zu beteiligten, gibt es viele. Dazu gehören zum Beispiel die Haftpflichtversicherung, Rechtschutzversicherung, Hausrat- und KFZ-Versicherung.Mehr Informationen zum Thema Cashback unter www.vrbanking.de/cashbackDie VR Bank Dreieich-Offenbach eG (www.vrbanking.de) ist eine deutsche Genossenschaftsbank mit Sitz in Dreieich. Die Universalbank mit Filialstruktur ist angetrieben von dem Wunsch, stets bestmöglichen Service zu bieten. Dafür baut die Bank digitale Lösungen immer weiter aus und bündelt hochklassige Beratungsexpertise. Daneben setzt sie sich über Spenden, Sponsoring und weitere Aktionen aktiv für die Region ein, zum Beispiel über die Crowdfunding-Plattform "Mit Herz für die Region".Pressekontakt:VR Bank Dreieich-Offenbach eG, Offenbacher Str. 2, 63303 Dreieich-Sprendlingen, 06103 95-3000, kontakt@vrbanking.de, www.vrbanking.deOriginal-Content von: VR Bank Dreieich-Offenbach eG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/135965/5739068