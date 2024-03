EQS-News: Schaeffler AG / Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung

Schaeffler AG: Korrektur: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 25.04.2024 in Herzogenaurach mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG



19.03.2024 / 15:05 CET/CEST

Schaeffler AG Herzogenaurach ISIN (Stammaktien): DE000SHA0019 (WKN SHA001)

ISIN (Vorzugsaktien): DE000SHA0159 (WKN SHA015) Berichtigung der am 14. März 2024 veröffentlichten

Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung der Schaeffler AG am 25. April 2024

Mit Bekanntmachung im Bundesanzeiger vom 14. März 2024 hat der Vorstand die Aktionäre der Schaeffler AG für Donnerstag, den 25. April 2024, um 10:00 Uhr (MESZ), zur ordentlichen Hauptversammlung der Schaeffler AG eingeladen. Hiermit weisen wir darauf hin, dass die Grafik zur kurzfristigen variablen Vergütung (STB) unter Punkt C.I.3.1 des geänderten Vergütungssystems für die Vorstandsmitglieder (zu Punkt 7 der Tagesordnung) aufgrund eines redaktionellen Versehens in der Bekanntmachung der Einladung unvollständig dargestellt ist. Die vollständige Grafik sieht wie folgt aus:



Im Übrigen bleibt die am 14. März 2024 im Bundesanzeiger veröffentlichte Fassung unverändert. Von einer erneuten Wiedergabe wird daher abgesehen. Herzogenaurach, im März 2024 Der Vorstand



