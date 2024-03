Nasdaq Copenhagen A/S: Copenhagen Capital A/S - sletning af aktieklasse som følge af indløsning

Som følge af indløsning af aktieklassen 8% Præferenceaktier 2024 vil sidste handelsdag for aktier i aktieklassen være den 25. marts 2024. ISIN: DK0060732980 ----------------------------------------------- Navn: Copenhagen Capital A/S Præf ----------------------------------------------- Sidste handelsdag: 25. marts 2024 ----------------------------------------------- Short name: CPHCAP PREF ----------------------------------------------- Orderbook ID: 140100 ----------------------------------------------- For yderligere information kontakt: Surveillance, tlf. 33 93 33 66