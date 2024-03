NEW YORK (dpa-AFX) - Ohne klare Richtung haben sich die US-Aktienmärkte am Dienstag im frühen Handel präsentiert. Während die Standardwerte an der Wall Street mehrheitlich moderate Gewinne verbuchten, standen die Technologiewerte an der Nasdaq unter Verkaufsdruck. Die Risikobereitschaft der Anleger lasse zumindest vorübergehend nach, da sie auf den nächsten Zinsentscheid der US-Notenbank Fed am Mittwoch warteten, hieß es am Markt. Eine Zinssenkung steht dabei aber noch nicht zur Debatte. Der Fokus richtet sich auf die geldpolitischen Signale, also wann mit einer ersten Zinssenkung zu rechnen ist.

Der Dow Jones Industrial stieg um 0,18 Prozent auf 38 859,86 Punkte. Dagegen sank der marktbreite S&P 500 um 0,20 Prozent auf 5139,28 Punkte. Beim technologielastigen Auswahlindex Nasdaq 100 stand ein Verlust von 0,66 Prozent auf 17 866,63 Punkte zu Buche./edh/mis

