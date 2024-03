Hamburg (ots) -Knapp zwei Jahre nach der Geburt von Tochter Aurora ist Fernanda Brandão, 40, wieder schwanger. Das erzählt die Sängerin diese Woche exklusiv in GALA (EVT: 21.3.24): "Mein Mann und ich haben uns sehr gewünscht, dass unsere Tochter ein Geschwisterchen bekommt. Aber wir hätten nie gedacht, dass es so schnell passiert!", so Brandão.Die Sängerin spricht auch über die Erfahrung bei der Geburt ihres ersten Kindes im April 2022. Damals war geplant, im dünn besiedelten Lappland zu entbinden: "Ich habe von einer Hausgeburt in der Natur geträumt." Als Komplikationen auftraten, schaffte sie es gerade noch rechtzeitig vor der Niederkunft in ein Krankenhaus. Brandão, die mit Roman Weber, 37, dem Sohn von Survival-Legende Rüdiger Nehberg, zusammen ist, plant nun anders: "Ich will in Deutschland sein, falls es brenzlig wird. Wir fahren jetzt noch mal für eine kurze Zeit nach Schweden, genießen unsere Dreisamkeit, und dann geht's zurück."Der Geburtstermin liegt im Spätsommer.Pressekontakt:Bettina KleeTextchefin GALATel. 040/3703-4143bettina.klee@rtl.deOriginal-Content von: Gala, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6106/5739160