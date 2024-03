Emittent / Herausgeber: ibw - Informationszentrale der Bayerischen Wirtschaft e. V. / Schlagwort(e): Sonstiges/Sonstiges

23-teilige Veranstaltungsreihe zur Integration Geflüchteter erfolgreich abgeschlossen

Brossardt: "Breites Serviceangebot für Unternehmen wurde gut angenommen"



(München, 19.03.2024). Über 1.550 Teilnehmer*innen wurden von der Veranstaltungsreihe "Unterstützungsangebote für eine gelungene Integration Geflüchteter in den Arbeitsmarkt" erreicht. Die Reihe war im Dezember 2023 von der vbw - Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V. gemeinsam mit den bayerischen Agenturen für Arbeit und den Jobcentern in Bayern ins Leben gerufen worden und kam nun zu ihrem Abschluss. In jedem der 23 bayerischen Agenturbezirke fand eine digitale Veranstaltung statt, die von der Taskforce Fachkräftesicherung FKS+ federführend organisiert wurde. Die Taskforce FKS+ bietet gezielte Beratung und Unterstützung für bayerische Unternehmen, um ihren Arbeitskräfte- und Fachkräftebedarf zu decken.



vbw Hauptgeschäftsführer Bertram Brossardt macht klar: "Für viele Geflüchtete ist der von Bundesarbeitsminister Hubertus Heil ausgerufene ‚Job-Turbo' gleichzeitig der ‚Integrations-Turbo'. Die Integration von Geflüchteten mit Bleibeperspektive in den Arbeitsmarkt ist eine wichtige gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Wir haben die Veranstaltungsreihe ins Leben gerufen, um die Unternehmen bestmöglich über die bestehenden Unterstützungs- und Serviceangebote während und nach der Einstellung von Geflüchteten zu informieren. Damit wollen wir auch einen Beitrag zur Fachkräftesicherung leisten. Die Veranstaltungen trugen dazu bei, die Teilnehmer*innen mit den Ansprechpartner*innen im Arbeitgeber-Service der Agentur für Arbeit in ihrer Region in Kontakt zu bringen."



Zur nachhaltigen Unterstützung der Unternehmen bei der erfolgreichen Integration von Geflüchteten werden bei den Agenturen für Arbeit in Bayern im Nachgang zu den Informationsveranstaltungen Angebote wie Bewerbertage oder Jobbörsen durchgeführt. "Ich möchte mich für die gute Zusammenarbeit mit der Regionaldirektion Bayern der Bundesagentur für Arbeit, den Agenturen für Arbeit und den Jobcentern bedanken - unsere Kooperation war der erste Schritt und notwendig, um gemeinsam den weiß-blauen ‚Job-Turbo' zu zünden", so Brossardt zum Abschluss der Reihe.



Dr. Markus Schmitz, Vorsitzender der Geschäftsführung der Regionaldirektion Bayern der Bundesagentur für Arbeit ergänzt: "Die erfolgreiche berufliche Integration geflüchteter Menschen erfordert das Zusammenwirken aller Beteiligten. Den bayerischen Unternehmen fällt dabei eine wichtige Rolle zu. Das Wissen um die zahlreichen Fördermöglichkeiten und Unterstützungsangebote der Arbeitsagenturen und Jobcenter sowie das Kennen der Ansprechpartner erleichtert und befördert dieses Bestreben. Die gemeinsame Veranstaltungsreihe leistete einen wertvollen Beitrag, dem Job-Turbo in Bayern Akzeptanz und Dynamik zu verleihen. Nach diesem erfolgreichen gemeinsamen Startschuss geht es jetzt ganz konkret um Arbeitsaufnahmen in unseren Betrieben. Arbeit dient dabei nicht nur der eigenständigen Sicherung des Lebensunterhalts, sie dient auch dem Aufbau neuer beruflicher Erfahrungen und ist zugleich eine wichtige und tragende Säule für eine gute Integration in die Gesellschaft: Dabei ist uns bewusst, dass die Umsetzung des Job-Turbos eine große Kraftanstrengung bedeutet. Das wird ein Marathon, kein Sprint. Gemeinsam packen wir das an!"



Weitere Informationen zur Taskforce FKS+ finden sie hier: https://www.fks-plus.de/

Kontakt: Thomas Hansbauer, Tel. 089-551 78-361, E-Mail: thomas.hansbauer@ibw-bayern.de





