© Foto: Siemens AG



Mit einem Minus von sechs Prozent ist Siemens heute der mit großem Abstand schwächste Wert im deutschen Leitindex DAX. Was ist da los?Ein Plus von über 30 Prozent in den vergangenen zwölf Monaten, davon acht Prozent seit dem Jahreswechsel - das war bis zum Dienstagmorgen die beeindruckende Bilanz von DAX-Schwergewicht und Industrieikone Siemens. Zumindest seine seit dem Jahreswechsel angefallenen Gewinne hat das Papier aufgrund eines ganz schwachen Handelstages fast vollständig eingebüßt. Mit Verlusten von sechs Prozent ist Siemens am Dienstag das DAX-Schlusslicht. Anhaltende Schwäche in China und bei Digital Industries Grund für die empfindlichen Abgaben dürften Äußerungen von Finanzchef …