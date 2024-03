Gramercy Funds Management LLC ("Gramercy"), ein globaler Investmentmanager für Schwellenländer mit einem Investitionsvolumen von 6 Milliarden Dollar, gab heute den Eintritt von Hamad Almudhaf in das Unternehmen in der neu geschaffenen Position als Head of International Capital Markets bekannt. Herr Almudhaf wird für die Entwicklung und Umsetzung der internationalen Expansionsstrategie von Gramercy verantwortlich sein, um die erstklassigen Investorenbeziehungen des Unternehmens außerhalb der USA weiter auszubauen. Außerdem wird er die Hauptverantwortung für die weitere Entwicklung der internationalen, kommerziellen und kapitalbildenden Strategie von Gramercy tragen.

"Wir freuen uns sehr, Hamad in dieser wichtigen neuen Rolle im Gramercy-Team begrüßen zu dürfen", so Robert Koenigsberger, Managing Partner und Chief Investment Officer von Gramercy. "Im Laufe der vergangenen 25 Jahre hat Gramercy das Unternehmen erfolgreich als eine führende globale Investmentgesellschaft für Schwellenländer etabliert. Hamads nachgewiesene Erfolgsbilanz wird unsere führende Position in den Bereichen Schwellenländer und private Kredite weiter ausbauen und zur Sicherstellung unserer Kernaufgabe beitragen, während wir unseren Kunden einen besseren Ansatz für die Schwellenländer bieten."

"Wir sind erfreut, dass Hamad zu Gramercy stößt", sagte Mohamed El-Erian, Chair von Gramercy. "Sein Fachwissen, seine Erfahrung und seine Erfolge sind nicht nur eine wichtige Ergänzung zu den Ressourcen des Unternehmens, sondern auch die Grundlage für seinen weiteren Erfolg. Wir freuen uns darauf, ihn in unserem Team zu wissen."

Herr Almudhaf blickt auf mehr als fünfzehn Jahre Finanzmarkterfahrung im Investmentbanking und an den internationalen Kapitalmärkten zurück und hat eine Reihe wichtiger globaler Investorenbeziehungen aufgebaut. In jüngster Vergangenheit hat Herr Almudhaf eng mit dem Investmentteam von Gramercy zusammengearbeitet und in seiner leitenden Funktion bei J.P. Morgans Fixed Income Franchise in New York City einzigartige Investitionsmöglichkeiten aufgespürt und strukturiert. Vor seiner Tätigkeit bei J.P. Morgan startete Herr Almudhaf seine Investmentbanking-Karriere bei Itaú Unibanco, wo er sich auf festverzinsliche Kreditmärkte und Sondersituationen in Lateinamerika spezialisierte. In seiner neuen Funktion wird Herr Almudhaf im Hauptsitz von Gramercy in Greenwich, Connecticut, tätig sein und die internationalen Wachstums- und Expansionsziele des Unternehmens federführend mitgestalten.

"Wir freuen uns sehr bekanntzugeben, Hamad bei Gramercy zu begrüßen", sagte Tom Humphrey, Präsident und Senior Partner von Gramercy. "Hamad ist ein hoch angesehener und erfahrener Experte für globale Märkte. Sein technisches Fachwissen, seine regionenübergreifende Erfahrung und seine unternehmerischen Fähigkeiten werden für Gramercy weltweit einen sofortigen Mehrwert darstellen."

"Ich arbeite schon seit vielen Jahren eng mit dem Team von Gramercy zusammen", so Herr Almudhaf. "Ich freue mich darauf, Teil eines Teams von angesehenen, kompetenten und engagierten Experten für globale Schwellenländer zu werden. Der stringente Investmentprozess von Gramercy schafft einzigartige Möglichkeiten für Kunden, Kapital einzusetzen, und ich freue mich darauf, qualitativ hochwertige Investmentlösungen auf den internationalen Kapitalmärkten zu entwickeln."

Herr Almudhaf schloss sein Studium an der Wharton School der University of Pennsylvania mit Magna Cum Laude ab. Er hat einen Bachelor of Science in Wirtschaftswissenschaften mit einer dreifachen Konzentration auf Finanzen, strategisches Management und Rechtswissenschaften und Wirtschaftsethik. Herr Almudhaf ist ein CFA-Charterholder.

Über Gramercy:

Gramercy ist ein globaler Investmentmanager für Schwellenländer mit Sitz in Greenwich, Connecticut, der über Büros in London, Buenos Aires, Miami, West Palm Beach und Mexiko-Stadt sowie über spezielle Kreditvergabeplattformen in Mexiko, der Türkei, Peru, Pan-Afrika, Brasilien und Kolumbien verfügt. Das 1998 gegründete Unternehmen mit einem Investitionsvolumen von über 6 Milliarden Dollar möchte Anlegern einen besseren Zugang zu den Schwellenländern bieten und attraktive risikobereinigte Renditen erzielen, die durch eine transparente und robuste institutionelle Plattform unterstützt werden. Gramercy verfolgt alternative und Long-Only-Strategien in allen Anlageklassen der Schwellenländer, einschließlich Multi-Asset, Private Credit, Public Credit und Special Situations. Gramercys Mission besteht darin, das Wohlergehen unserer Kunden, Portfolioinvestitionen und Teammitglieder positiv zu beeinflussen. Gramercy ist ein bei der US Securities and Exchange Commission (SEC) registrierter Anlageberater, ein Unterzeichner der Principles for Responsible Investment (PRI), ein Unterzeichner der Net Zero Asset Managers Initiative (NZAMI) und ein Unterstützer der Task Force on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD). Gramercy Ltd, eine Tochtergesellschaft, ist bei der britischen Financial Conduct Authority (FCA) registriert. www.gramercy.com

