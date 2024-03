DJ PTA-Adhoc: 7C Solarparken AG: meldet die erfolgreiche und vorzeitige Beendung des Aktienrückkaufprogramms 2023

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Bayreuth (pta/19.03.2024/18:42) - Die 7C Solarparken AG hat das am 28. November 2023 begonnen und am 28. Februar 2024 verlängerte Aktienrückkaufprogramm mit einem Gesamtvolumen von bis zu EUR 6 Mio. (ohne Erwerbsnebenkosten) erfolgreich am 19. März 2024 aufgrund des Erreichens des maximalen Volumens von zurückzukaufenden Aktien abgeschlossen.

Im Gesamtzeitraum des Aktienrückkaufs vom 28. November 2023 bis einschließlich 19. März 2024 wurden insgesamt Stück 1.666.666 Aktien (ISIN DE000A11QW68) erworben. Dies entspricht 2,0 % des Grundkapitals. Der gerundete an der Börse gezahlte Kaufpreis betrug durchschnittlich EUR 3,39 je Aktie. Insgesamt wurden Aktien zu einem Gesamtkaufpreis von EUR 5.648.826,07 zurückgekauft (ohne Erwerbsnebenkosten).

Informationen zu den einzelnen Transaktionen des Aktienrückkaufs sind gemäß Art. 2 Abs. 3 Satz 2 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 auch auf der Internetseite der 7C Solarparken AG unter https://www.solarparken.com/aktie.php veröffentlicht.

Aussender: 7C Solarparken AG Adresse: An der Feuerwache 15, 95445 Bayreuth Land: Deutschland Ansprechpartner: Koen Boriau Tel.: +49 921 230557-77 E-Mail: info@solarparken.com Website: www.solarparken.com

ISIN(s): DE000A11QW68 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Düsseldorf, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Stuttgart; Freiverkehr in Berlin, Tradegate Weitere Handelsplätze: London

