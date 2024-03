Echtzeit-Reichweite und -Frequenz liefert 79 verbesserte Ausgabenverteilung, optimiert die Leistung über alle Kanäle hinweg; Uber und Kinesso sind erste Anwender

Smartly, das KI-gestützte Werbetechnologieunternehmen, das Werbeerlebnisse für Marken und Verbraucher verändert, kündigt die Einführung seiner neuesten bahnbrechenden Lösung Brand Pulse an. Diese branchenweit erste Lösung, die auf Smartly-, Comscore- und GWI-Datensätzen basiert, bietet Vermarktern beispiellose Echtzeit-Reichweiten- und Frequenzfunktionen zur Planung, Messung und Verbesserung von Kampagnen durch Deduplizierung der Reichweite über verschiedene Plattformen hinweg.

Mit dem Ende des Cookie-basierten Trackings, der Fragmentierung und dem Mangel an Echtzeit-Einblicken in soziale Kampagnen werden neue Lösungen benötigt, um einen Durchbruch bei den Zielgruppen zu erzielen. Smartly's Brand Pulse hilft Marketingfachleuten, ihre Kampagnenstrategie zukunftssicher zu machen, indem es Einblicke in die gesamte Kundenreise gewährt und aufzeigt, wie Interaktionen im oberen Trichter plattformübergreifend zu Aktionen führen. Diese ganzheitliche Sichtweise ermöglicht es den Werbetreibenden, ihre Marketingausgaben zu optimieren und die Rendite ihrer Investitionen zu maximieren. Mit Brand Pulse von Smartly konnten die ersten Anwender ihre Ausgabenverteilung zwischen Marken- und Leistungskampagnen um 79 verbessern.

"Wie bei allen Medienkanälen, die wir betreiben, ist eine agnostische Messlösung von entscheidender Bedeutung, um zu verstehen, wie gut die Investition funktioniert. Smartly's Brand Pulse bietet deduplizierte Reichweite und Frequenz über die wichtigsten digitalen Kanäle mit der Möglichkeit zur Optimierung in Echtzeit", sagte Kevin Joy, Global Performance Marketing bei Uber.

"Ein wichtiger Weg, um eine kosteneffiziente Reichweite auf den wichtigsten digitalen Medienkanälen zu erzielen, ist der Zugang zu einer aggregierten Leistung. Smartly bietet diese Ansicht mit der Möglichkeit, in Echtzeit zu optimieren", sagte Emily Jeffery, Director, Paid Social, bei KINESSO UK&I. "Durch die Zusammenarbeit mit Smartly konnten wir insbesondere bei einer Kampagne die Kosten pro zusätzlicher Reichweite um 90 senken, und zwar zu einem wichtigen Medienzeitpunkt.

Wesentliche Merkmale von Brand Pulse sind:

In Echtzeit die sozialen Aktivitäten im oberen Trichter durch Messung der Echtzeit-Reichweite und -Häufigkeit (RTRF) verstehen

Sichere, datengesteuerte Entscheidungen in Echtzeit treffen

Vermeidung von unnötigen Werbeausgaben

Vermeidung von Werbemüdigkeit und Verbesserung der Effektivität der Interaktion über alle Kanäle hinweg

"Während soziale Medien eine große Chance für Vermarkter bieten, stehen sie seit langem vor einer dringenden Herausforderung: Sie sind nicht in der Lage, ihre Markenkampagnen effektiv zu optimieren. Brand Pulse von Smartly löst dieses Problem, indem es die Art und Weise revolutioniert, wie Marken und Vermarkter neue Zielgruppen erreichen, die richtigen Kreativen einsetzen und die Geschäftsergebnisse in Echtzeit optimieren", sagte Laura Desmond, CEO von Smartly. "Zum ersten Mal können Vermarkter ihre Kampagnen sofort optimieren, die Verschwendung von Werbeausgaben reduzieren und ein vollständiges Bild davon erhalten, wie ihre kreativitätsgetriebenen Marketingbemühungen zu wichtigen Ergebnissen über den gesamten Trichter hinweg führen."

Für weitere Informationen darüber, wie Sie Smartly Brand Pulse aktivieren können, besuchen Sie bitte www.smartly.io/product-features/real-time-reach-frequency.

Über Smartly

Smartly ist ein KI-gestütztes Unternehmen für Werbetechnologie, das die Werbeerlebnisse für Marken und ihre Kunden verändert. Unsere umfassende Werbeplattform integriert nahtlos die Fähigkeiten von Medien, Kreativität und Intelligenz, um jährlich mehr als 800 Milliarden Impressionen und mehr als 300 Milliarden Werbematerialien zu generieren und so greifbare Geschäftsergebnisse für Marken und Werbetreibende zu erzielen. Wir sind das einzige Unternehmen, das Kreativ- und Medienmanagement für mehr als 600 Marken weltweit und Werbeausgaben in Höhe von 5 Milliarden Dollar auf den größten Medienplattformen wie Facebook, Google, Instagram, Pinterest, Snap und TikTok betreibt. Unsere End-to-End-Technologie, unser unübertroffener Zugang zu Medienplattformen und unser außergewöhnlicher Kundenservice helfen Fortune-500-Marken und Werbetreibenden dabei, Verbraucher zu erreichen und anzusprechen und zu erfahren, was am besten funktioniert. Besuchen Sie Smartly.io um mehr zu erfahren.

