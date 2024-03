© Foto: Frank Rumpenhorst - dpa



Die EZB könnte der Fed schon bald den Takt vorgeben, Japan vollzieht eine historische Kehrtwende und in Kanada wird die Zinswende wahrscheinlicher.EUR / USD Vor der Fed-Sitzung am Mittwochabend bewegte sich das Währungspaar EUR / USD zwischen 1,09 und 1,08. Obwohl die Wahrscheinlichkeit für einen Zinsschritt am Mittwoch vom Markt aktuell mit einer Wahrscheinlichkeit von weniger als einem Prozent taxiert wird, zeigt sich EUR / USD derzeit weitgehend richtungslos. Interessant für den Markt dürfte jedoch die Erklärung von Fed-Chef Jerome Powell im Anschluss an die Sitzung sein. Hiervon versprechen sich Marktteilnehmer Hinweise über die weitere Geldpolitik in den USA. Aktuell liegt selbst die …