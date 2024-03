WASHINGTON (dpa-AFX) - Die US-Notenbank Federal Reserve (Fed) wird am Mittwoch (19.00 Uhr MEZ) ihre Entscheidung zum weiteren Kurs der Geldpolitik bekanntgeben. Analysten gehen davon aus, dass die Fed ihren Leitzins weiter stabil halten wird. Damit bliebe dieser in einer Spanne von 5,25 bis 5,5 Prozent - der höchste Stand seit mehr als 20 Jahren. Im Anschluss an die Fed-Sitzung wird Notenbankchef Jerome Powell (19.30 Uhr MEZ) die Beweggründe der Entscheidung vor Journalistinnen und Journalisten erläutern.

Powell hatte bei der letzten Sitzung Ende Januar deutlich gemacht, dass das aktuelle Zinsniveau "wahrscheinlich seinen Höchststand erreicht" habe und mit Zinssenkungen in diesem Jahr zu rechnen sei. Gleichzeitig dämpfte er Erwartungen, dass die Fed schon jetzt an der Zinsschraube drehen werde. Man wolle zunächst die weitere Inflationsentwicklung abwarten. Seit März 2022 hat die Fed ihren Leitzins im Kampf gegen die Inflation um mehr als fünf Prozentpunkte angehoben.