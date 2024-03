Diese Akkreditierung gilt über Europa hinaus dank der gegenseitigen Anerkennung durch die American Medical Association (AMA) und andere internationale Akkreditierungsstellen.

Der heutige Tag markiert einen wichtigen Meilenstein für die ICPO ACADEMY FOR THERANOSTICS, eine bahnbrechende Initiative, die von der International Centers for Precision Oncology (ICPO) Foundation entwickelt wurde. Wir freuen uns, die prestigeträchtige Akkreditierung durch die Union Européenne des Médecins Spécialistes (UEMS) bekannt zu geben, eine angesehene Institution, die sich für die Verbesserung der medizinischen Ausbildung und der beruflichen Standards in ganz Europa einsetzt. Diese Akkreditierung unterstreicht nicht nur unser unermüdliches Engagement für Spitzenleistungen, sondern festigt auch unsere Position als führendes Unternehmen bei der Förderung der medizinischen Ausbildung weltweit. Als führende europäische Organisation, die nationale Facharztverbände vertritt, spielt die UEMS eine entscheidende Rolle bei der Förderung einer qualitativ hochwertigen Gesundheits-versorgung, der kontinuierlichen beruflichen Weiterentwicklung und der Gewährleistung der Patientensicherheit. Darüber hinaus geht die Vereinbarung über die gegenseitige Anerkennung über Europa hinaus, da die American Medical Association (AMA) die UEMS-EACCME-Credits anerkennt und damit die globale Reichweite und den Einfluss unserer Bildungsprogramme erweitert. Die ICPO ACADEMY FOR THERANOSTICS richtet sich in erster Linie an Kliniker, Forscher, Physiker und Radiochemiker sowie an Krankenschwestern und Techniker, die die radiomolekulare Präzisionsonkologie in die Patientenversorgung integrieren wollen.

Über den angesehenen Europäischen Akkreditierungsrat für medizinische Fortbildung (EACCME) bewertet und akkreditiert die UEMS akribisch Bildungsinitiativen für Mediziner und stellt sicher, dass sie strengen Qualitäts- und Relevanzstandards entsprechen. Diese Akkreditierung bedeutet, dass die von der ICPO AKADEMY FOR THERANOSTICS angebotenen Fortbildungsprogramme für ihre Exzellenz und ihre Übereinstimmung mit internationalen Standards anerkannt wurden, was den Lernenden die Gewissheit gibt, dass sie pädagogisch wertvoll und in der klinischen Praxis anwendbar sind.

Einer der wichtigsten Vorteile der UEMS-Akkreditierung ist die automatische Anerkennung von Fortbildungspunkten (Continuing Medical Education, CME) in zahlreichen europäischen Ländern. Dies erleichtert die berufliche Weiterentwicklung von Ärzten, da sie bequemen Zugang zu Fortbildungsmöglichkeiten haben, die von akkreditierten Einrichtungen wie der ICPO ACADEMY FOR THERANISTICS angeboten werden, und diese nutzen können. CME-Credits sind für Ärzte unerlässlich, um ihre Zulassung aufrechtzuerhalten, mit den neuesten medizinischen Errungenschaften Schritt zu halten und die Patientenversorgung kontinuierlich zu verbessern.

Prof. Richard P. Baum, Präsident der ICPO ACADEMY FOR THERANOSTICS, zeigte sich begeistert: "Wir sind sehr stolz darauf, von der UEMS akkreditiert zu werden. Dies ist ein Beweis für das unermüdliche Engagement unserer Stiftung, außergewöhnliche Bildungserfahrungen im Bereich der radiomolekularen Präzisionsonkologie zu vermitteln. Diese Akkreditierung unterstreicht unser Engagement für die Förderung des kontinuierlichen Lernens und der beruflichen Weiterentwicklung von Fachkräften im Gesundheitswesen, was letztlich den Patienten weltweit zugutekommt. Diese innovative Therapie verspricht eine Revolution in der Krebsbehandlung, da sie personalisierte Ansätze bietet, die die Ergebnisse und die Lebensqualität von Krebspatienten deutlich verbessern können."

Odile Jaume, CEO der ICPO Foundation, kommentierte die Nachricht der UEMS: "Die Akkreditierung durch die UEMS ist ein wichtiger Meilenstein für die ICPO ACADEMy FOR THERANOSTICS. Sie spiegelt unser unermüdliches Streben nach Spitzenleistungen in der medizinischen Ausbildung auf dem Gebiet der radiomolekularen Präzisionsonkologie wider und unterstreicht unser Engagement, den weltweiten Zugang der Patienten zu dieser innovativen Therapie zu verbessern. Diese Anerkennung festigt unsere Position als führender Anbieter von Spitzenausbildungen in diesem Bereich und befähigt medizinisches Fachpersonal, Patienten weltweit die bestmögliche Versorgung zukommen zu lassen."

ICPO ACADEMY FOR THERANOSTICS

Die radiomolekulare Präzisionsonkologie stellt heute einen Paradigmenwechsel in der Krebsbehandlung dar. Daher ist eine standardisierte Ausbildung von medizinischem Fachpersonal der Schlüssel zur Gewährleistung eines nachhaltigen Zugangs für Patienten auf globaler Ebene. Die ICPO ACADEMY FOR THERANOSTICS bietet ein umfassendes Online-Fortbildungsprogramm, das von der ICPO Foundation entwickelt und von ihrer globalen Expertengemeinschaft unterstützt wird. Das Hauptziel des Akademieprogramms ist die Verbreitung von Wissen im Bereich der radiomolekularen Präzisionsonkologie, um die Ergebnisse der mit radiopharmazeutischen Therapien behandelten Patienten zu verbessern.

Der Lehrplan der ICPO ACADEMY FOR THERANOSTICS wurde unter der Leitung ihres Präsidenten, Prof. Richard P. Baum, einem weltweit führenden Pionier auf dem Gebiet der Nuklearmedizin und der radiomolekularen Präzisionsonkologie, zusammen mit prominenten, internationalen Experten auf ihren jeweiligen Gebieten, wie Prof. Vikas Prasad, Prof. Thomas Beyer, Prof. Frank Rösch, Linda Gardner und Josh Mailman, entwickelt.

Die Akademie bietet vier Säulen an: Radiomolekulare Präzisionsonkologie, Medizinphysik, Radiochemie sowie Pflege und Patientenmanagement. Sie umfasst mehr als 50 Stunden Online-Vorträge, die von über 30 Führungskräften und Experten vermittelt werden. Die Inhalte sind in verschiedenen Sprachen verfügbar. Die ICPO ACADEMY FOR THERANOSTICS richtet sich in erster Linie an Kliniker, Forscher, Physiker und Radiochemiker sowie an Krankenschwestern und Techniker, die die radiomolekulare Präzisionsonkologie in die Patientenversorgung integrieren wollen.

Die Bereiche Radiomolekulare Präzisionsonkologie, Medizinphysik und Radiochemie sind von der UEMS akkreditiert. Für eine dieser Lehrveranstaltungen erhalten die Teilnehmer der ICPO ACADEMY FOR THERANOSTICS 10 Credits für ihre Fortbildung.

Über die ICPO Foundation

Die International Centers for Precision Oncology Foundation (ICPO) ist eine gemeinnützige Organisation, die 2019 von führenden internationalen Medizinern und Biowissenschaftsunternehmern nach deutschem Recht gegründet wurde. Die ICPO Foundation hat den Paradigmenwechsel in der Krebsbehandlung von einer Einheitsgröße hin zu einem personalisierten Ansatz erkannt und trägt dazu bei, eine Dynamik aufzubauen, um den globalen Patientenzugang zur radiomolekularen Präzisionsonkologie zu skalieren und diesen Wechsel zu unterstützen. Die ICPO Foundation hat sich daher zum Ziel gesetzt, ein internationales Netzwerk physischer diagnostischer und therapeutischer Zentren für Präzisionsonkologie zu entwickeln, das im Rahmen eines Social-Franchise-Modells organisiert ist und auf gemeinsamem Know-how, zertifizierter Ausbildung mit der ICPO ACADEMY FOR THERANOSTICS sowie auf Design- und Prozessstandardisierung basiert, die weltweit beste klinische Praxis ermöglicht. Darüber hinaus ist es das Ziel der ICPO Foundation, ihre Zentren zu stärken, indem sie sie in eine hochgradig integrative Gemeinschaft einbettet und das Versprechen der Präzisionsonkologie einlöst, indem sie es allen bedürftigen Patienten zur Verfügung stellt, unabhängig von Land oder sozialem Status.

Erfahren Sie mehr über die ICPO Foundation unter www.icpo.foundation und über die ICPO Academy for Theranostics unter www.theranostics.academy

