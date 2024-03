BELGOROD (dpa-AFX) - Der Zugang zu mehreren Ortschaften in der russischen Grenzregion Belgorod soll offiziellen Angaben nach wegen des anhaltenden Beschusses begrenzt werden. Vor sechs Siedlungen würden aus Sicherheitsgründen ab Mittwoch Absperrposten der Polizei, Nationalgarde, des Grenzschutzes und der Verwaltung aufgestellt, kündigte der Gouverneur von Belgorod, Wjatscheslaw Gladkow am Dienstagabend an. Es werde versucht, die Bewohner zu überzeugen, sich in Sicherheit zu bringen. "Ich habe mich persönlich davon überzeugt, dass zum heutigen Tag eine große Zahl an Einwohnern unter Beschuss bleibt. Das ist natürlich nicht hinnehmbar", sagte er auf seinem Telegram-Kanal.

Russland hat vor mehr als zwei Jahren seinen Angriffskrieg gegen die Ukraine gestartet. Inzwischen leiden aber auch die russischen Grenzregionen unter zunehmendem Beschuss von ukrainischer Seite, auch wenn die Folgen dieser Angriffe in keinem Verhältnis zum Ausmaß der Zerstörungen stehen, die das russische Militär im Nachbarland angerichtet hat. Belgorod ist dabei die am schwersten getroffene russische Region. In der Nacht gab es erneut - wie auch in der benachbarten russischen Region Kursk Luftalarm./bal/DP/zb