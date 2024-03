EQS-News: ENCAVIS AG / Schlagwort(e): Expansion/Kooperation

Corporate News

ENCAVIS setzt seinen Wachstumskurs in Deutschland fort und baut mit dem 114-MW-Solarpark in Borrentin seine Erzeugungskapazität deutlich aus Hamburg, 20. März 2024 - Der MDAX-notierte Wind- und Solarparkbetreiber ENCAVIS AG (Prime Standard, ISIN: DE0006095003, Börsenkürzel: ECV) errichtet in Borrentin (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) gemeinsam mit BELECTRIC einen großflächigen und leistungsstarken Solarpark (114 MW, 119 GWh pro Jahr). BELECTRIC ist einer der führenden EPC-Dienstleister in der Entwicklung, im Bau und im Betrieb von Solarkraftwerken in Europa und wird auch zusammen mit Stern Energy den Betrieb und die Wartung (O&M) übernehmen. "Zusammen mit BELECTRIC realisieren wir in Borrentin den bislang größten Solarpark der Encavis AG in Deutschland. Unsere angeschlossene Erzeugungskapazität im Bundesgebiet wird sich nach der zeitnah erwarteten Fertigstellung auf insgesamt 677 MW erhöhen. Wir schätzen die hervorragende Zusammenarbeit mit BELECTRIC, die uns auf dem Weg zu den bis 2027 angestrebten 7 GW Erzeugungskapazität in Europa einen deutlichen Schritt voranbringt", kommentiert Mario Schirru, CIO/COO der Encavis, den Baubeginn. Startschuss dieses Großprojektes war der gestrige feierliche Spatenstich, an dem neben ENCAVIS, BELECTRIC und weiteren Projektpartnern auch Peter Rabe, der Bürgermeister von Borrentin, sowie Vertreterinnen und Vertreter der Gemeinde und der Presse teilnahmen.



"Wir sind stolz, dass die ENCAVIS AG uns nach einigen Jahren der guten Zusammenarbeit nun als Partner für den Bau dieses spannenden Großprojektes ausgewählt hat. So unterstreichen wir einmal mehr unsere starke Präsenz in unserem Heimatmarkt Deutschland", erklärt Thorsten Blanke, Geschäftsführer von BELECTRIC.

Auf einer Fläche von umgerechnet 135 Fußballfeldern werden rund 200.000 Module installiert, die voraussichtlich ab September 2024 grünen Strom für Allego, ein führendes europaweites Ladenetzwerk für Elektrofahrzeuge, liefern werden. Die Lieferung des Stroms an Allego erfolgt auf der Basis eines 10-jährigen Stromabnahmevertrages (PPA). Das Großprojekt stammt aus der Entwicklungspipeline mit dem Strategischen Entwicklungspartner PV PEG. Der Solarpark Borrentin entsteht auf einer Fläche mit einer durchschnittlichen Bodenpunktzahl von 27,26 und somit auf einem Areal, das eine vergleichsweise geringe landwirtschaftliche Ertragsfähigkeit aufweist und somit nicht in Konkurrenz zu einer landwirtschaftlichen Nutzung steht. Erst ab Werten über 40 spricht man von gutem Ackerboden, ab Werten über 60 von sehr guter Qualität. Über ENCAVIS: Die Encavis AG (Prime Standard; ISIN: DE0006095003; Börsenkürzel: ECV) ist ein im MDAX der Deutsche Börse AG notierter Produzent von Strom aus Erneuerbaren Energien. Als einer der führenden unabhängigen Stromerzeuger (IPP) erwirbt und betreibt ENCAVIS (Onshore-)Wind- und Solarparks in zwölf Ländern Europas. Die Anlagen zur nachhaltigen Energieerzeugung erwirtschaften stabile Erträge durch garantierte Einspeisevergütungen (FIT) oder langfristige Stromabnahmeverträge (PPA). Die Gesamterzeugungs-kapazität des Encavis-Konzerns beträgt aktuell rund 3,6 Gigawatt (GW), davon rund 2,2 GW durch die Encavis AG, das entspricht einer Einsparung von rund 0,8 Millionen Tonnen CO 2 pro Jahr allein durch die Encavis AG. Zudem sind aktuell im Konzern mehr als 1,2 GW an Kapazitäten im Bau, davon rund 830 MW im Eigenbestand. Innerhalb des Encavis-Konzerns ist die Encavis Asset Management AG auf den Bereich der institutionellen Investoren spezialisiert. Die auch zum Encavis-Konzern gehörende Stern Energy S.p.A. mit Hauptsitz in Parma, Italien, ist ein spezialisierter Anbieter technischer Dienstleistungen für die europaweite Errichtung, den Betrieb, die Wartung sowie das Revamping und Repowering von Photovoltaik-Anlagen. ENCAVIS ist Unterzeichner der UN Global Compact sowie des UN PRI-Netzwerks. Die Umwelt-, Sozial- und Governance-Leistungen der Encavis AG wurden von zwei der weltweit führenden ESG Research- und Ratingagenturen ausgezeichnet. MSCI ESG Ratings bewertet die Nachhaltigkeitsleistung mit einem "AA"-Level, die international ebenfalls renommierte ISS ESG verleiht ENCAVIS den "Prime"- Status (A-). Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie unter www.encavis.com Über BELECTRIC: BELECTRIC ist einer der führenden EPC-Dienstleister in der Entwicklung, im Bau und im Betrieb von Solarkraftwerken in Europa. Der Solarenergie-Spezialist blickt auf mehr als 20 Jahre Erfahrung im Kraftwerksbau zurück und hat weltweit fast fünf Gigawatt Leistung errichtet. BELECTRIC ist ein Mitglied der Elevion Group. Die Elevion Group gehört zu Europas führenden Anbietern für End-to-End-Lösungen zur Dekarbonisierung und Erhöhung der Energieeffizienz. Sie steht für Pioniergeist und eine einzigartige Struktur, dank der sich die Kompetenzen der Gruppe problemlos für verschiedenste Projektgrößen, -umfänge, Anforderungen und Expertisen skalieren lassen. Die Elevion Group ist in mehr als zwölf europäischen Märkten (wie z.B. den Niederlanden, Deutschland, Österreich, Italien, Polen, Rumänien oder Ungarn) und mit mehr als 60 hochspezialisierten, unabhängigen Unternehmen tätig - welche im Verbund über die Finanzkraft eines internationalen Konzerns verfügen.

