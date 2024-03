Mailand, 20. März 2024 (ots/PRNewswire) -Midea Kitchen and Water Heater Appliances Business Division (Midea KWHA) hat seine neueste energieeffiziente Warmwasserbereiter-Serie Salute auf der Mostra Convegno Expocomfort (MCE) 2024 in Mailand vorgestellt, einer renommierten internationalen Messe, die sich mit HLK (Heizung, Lüftung, Klimaanlagen), Sanitärtechnik und erneuerbaren Energien beschäftigt.Die Salute-Serie, die Hero-Produktlinie von Midea KWHA, zeichnet sich durch eine erstklassige Energieeffizienz der Klasse A aus und hat den VDE-Test mit einer Energieeinsparung von bis zu 23 % bestanden. Das Sortiment umfasst mehrere Modelle, die alle für eine einfache Installation und Vielseitigkeit ausgelegt sind und sich perfekt für die Renovierung bestehender oder die Planung neuer Häuser eignen.Außerdem verfügt diese Serie über den innovativen MemoU-Modus, eine intelligente, benutzerfreundliche und energieeffiziente Option, die das Energiesparen neu definiert. Das System passt sich auf intelligente Weise an die Badegewohnheiten des Benutzers an, indem es dessen Vorlieben lernt und speichert und anschließend den Bedarf für die Vorbereitung des Heizgeräts vorhersagt. Es sieht die Badezeiten voraus und heizt das Wasser genau dann auf die gewünschte Temperatur vor, wenn es benötigt wird. Diese intelligente, bedarfsgesteuerte Heizung bietet nicht nur ein beruhigendes Gefühl, sondern auch erhebliche Energieeinsparungen.Nehmen Sie den Salute Flex 30L als Beispiel. Die Aktivierung des MemoU-Modus kann für einen Haushalt zu einer jährlichen Stromeinsparung von etwa 300 kWh führen. Diese Verringerung senkt nicht nur die Stromkosten, sondern kompensiert auch die täglichen Emissionen, was der Wirkung von dreieinhalb Bäumen entspricht, die ein Jahrzehnt lang wachsen.Nach einer umfassenden Entwicklung auf dem europäischen Markt bietet Midea KWHA nun eine umfassende Palette von Produkten und Lösungen an, die speziell für Europa entwickelt wurden und den unterschiedlichsten Warmwasseranforderungen gerecht werden. Die Produktauswahl umfasst mit sauberer Energie betriebene Warmwasserbereiter mit einer Energieeffizienzklasse von bis zu A+ sowie eine Vielzahl von Speicher- und Durchlauferhitzern, die in der Nähe der Wasserstelle installiert werden können.Als Pionier im Bereich umweltfreundlicher Innovationen hat sich Midea KWHA der Verbesserung der Energieeffizienz durch innovative Produkte verschrieben. Das Unternehmen setzt auf Innovation und Nachhaltigkeit und bietet eine breite Palette von Produkten an, die den Lebensstandard erhöhen und gleichzeitig den ökologischen Fußabdruck minimieren. Durch verantwortungsbewusstes Design und Dienstleistungen ermutigt Midea KWHA mehr Haushalte, sich am gemeinsamen Streben nach einer nachhaltigen Zukunft unseres Planeten zu beteiligen.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2363613/Midea_KWHA_Unveils_A_Class_Energy_Efficient_Water_Heater_Salute_Series.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2363615/Midea_KWHA_Unveils_A_Class_Energy_Efficient_Water_Heater_Salute_Series.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/midea-kwha-stellt-auf-der-mce-2024-in-mailand-die-energieeffiziente-warmwasserbereiter-serie-salute-der-a-klasse-vor-302094008.htmlPressekontakt:caopan4@midea.comOriginal-Content von: Midea KWHA, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/173895/5739288