NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Beiersdorf von 152 auf 155 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Konsumgüterkonzern habe 2023 erneut stark abgeschnitten und damit auch eine starke Kursentwicklung ausgelöst, schrieb Analystin Molly Wylenzek in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Erwartungen an das neue Jahr seien damit gestiegen, aber sie seien erreichbar. Das Kursziel erhöhte sie wegen einer gestiegenen Branchenbewertung und eines verschobenen Bewertungszeitraums./tih/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2024 / 07:56 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.03.2024 / 19:00 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0005200000

