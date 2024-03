Die Aktie von Nvidia präsentiert sich weiterhin stark. Am Dienstag ging das Papier mit einem Plus von guten einem Prozent auf 893,98 Dollar aus dem Handel. Damit gehörte die Aktie erneut zu den stärkeren Werten im Nasdaq 100. Im 12-Monatsvergleich ist das Papier mit einem Plus von fast 250 Prozent ohnehin der unangefochtene Spitzenreiter im Index. Derzeit läuft die hauseigene Entwicklerkonferenz GTC. Unternehmenschef Jen-Hsun Huang zeigte sich hier auch zuversichtlich ein zentrales KI-Problem lösen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...