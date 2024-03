In Deutschland sind diese Entgelte für gewerbliche Produkte im Februar dieses Jahres 4,1 % günstiger ausgefallen als im Februar 2023. Im Januar hatte die Jahresveränderungsrate bei -4,4 % gelegen. Wie schon in den vergangenen Monaten ging diese Senkung vor allem auf das Minus der Energiepreise zurück, in erster Linie für Gas, das auf Jahresbasis um 17,7 % absackte. Von Februar bis Januar 2024 reduzierten sich die Erzeugerpreise insgesamt um 0,4 %.



