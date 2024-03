HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat BASF von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 50 auf 58 Euro angehoben. "Jetzt oder nie", schrieb Analyst Sebastian Bray in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Es könne kein besseres Kaufargument geben, als den Beginn der Erholung von der schlimmsten Absatzmisere in der europäischen Chemiebranche seit Jahrzehnten./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2024 / 17:24 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

DE000BASF111