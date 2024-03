Der Bitcoin bleibt unter Druck. Am Mittwoch fällt der Kurs der ältesten Kryptowährung um zwei Prozent auf 62.300 Dollar. Grund ist wahrscheinlich weiterhin ein starker Abfluss aus einem der neuen Bitcoin-Fonds in den USA. Seit dem Rekordhoch hat der Bitcoin nun schon 18 Prozent verloren. Und jetzt?Wie aus Daten der Nachrichtenagentur Bloomberg hervorgeht, hat der 25 Milliarden Dollar schwere Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) bereits am Montag einen Abfluss von 643 Millionen Dollar verzeichnet, den ...

