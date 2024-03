SEOUL/SANTA CLARA (dpa-AFX) - Der US-Halbleiterkonzern Nvidia will einem Pressebericht zufolge Chips vom südkoreanischen Unternehmen Samsung Electronics beziehen. Dabei geht es um Speicherchips mit hoher Bandbreite (HBM) der nächsten Generation, die deutlich schneller sind und am besten mit den Anwendungen im Bereich Künstlicher Intelligenz (KI) korrespondieren, auf die Nvidia spezialisiert ist. Das berichtet "Nikkei Asia" am Mittwoch unter Berufung auf Aussagen von Nvidia-Gründer Jensen Huang. Den Aktien von Samsung gab dies Auftrieb, sie erzielten in Seoul mit sechs Prozent zwischenzeitlich das größte Kursplus seit einem halben Jahr.

Für Samsung würde dies ein Meilenstein bedeuten. Das Unternehmen hatte zuletzt seine Kapazitäten bei HBM-Chips deutlich ausgebaut. Mit einem Auftrag von Nvidia könnte Samsung die Lücke zum kleineren Rivalen SK Hynix bei KI-Chips verkleinern. Auch SK Hynix investiert in den Ausbau seiner Kapazitäten in dem Bereich und liefert Nvidia zu./nas/ngu/jha/