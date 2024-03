Saarlouis (ots) -- 22 neue Jungfacharbeiter beenden erfolgreich ihre Ausbildung bei Ford in Saarlouis- Erstmals auch zwei Fachinformatiker für Systemintegration- Ferdinand Lohner verkürzte seine Ausbildung zum Industriemechaniker um ein Jahr22 Auszubildende der Ford-Werke GmbH haben in Saarlouis ihre Lehrzeit erfolgreich abgeschlossen. Im Rahmen einer Feierstunde im Saarlouiser Werk übergaben Geschäftsführung und Betriebsrat die Zeugnisse an die neun Elektroniker für Automatisierungstechnik, neun Industriemechaniker, zwei Kraftfahrzeugmechaniker und die beiden ersten Fachinformatiker für Systemintegration, die ihre Prüfung sogar um ein halbes Jahr verkürzt haben. Ferdinand Lohner legte seine Prüfung zum Industriemechaniker sogar um ein ganzes Jahr früher ab.Roman Lauer, Personalleiter des Ford-Werks in Saarlouis, gratulierte allen Absolventen zu ihrer Leistung. Er unterstrich, wie wichtig eine fundierte Ausbildung für das weitere Berufsleben ist: "In Zeiten, in denen Fachkräfte händeringend gesucht werden, habt Ihr einen Beruf erlernt, in dem die Arbeit nicht ausgeht. Mit Eurer erfolgreich abgeschlossenen Ausbildung stehen Euch nun alle Türen offen. Jeden Tag tun sich neue Chancen auf. Es liegt an Euch, diese Chancen zu erkennen und zu nutzen."Im Namen des Betriebsrats gratulierte der Betriebsratsvorsitzende Markus Thal: "Was auch immer die Zukunft für Euch bereithält und wo Eure Reise hingeht - lasst Euch eines versichern: Ihr habt mit Euren anerkannten Ausbildungsberufen eine gute Basis für Eure Zukunft geschaffen. Auf diesem Fundament könnt Ihr weiter aufbauen."Ford-Werke GmbHDie Ford-Werke GmbH ist ein deutscher Automobilhersteller und Mobilitätsanbieter mit Sitz in Köln. Das Unternehmen beschäftigt an den Standorten Köln, Saarlouis und Aachen knapp 16.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Seit der Gründung im Jahr 1925 haben die Ford-Werke mehr als 47 Millionen Fahrzeuge produziert. Weitere Presse-Informationen finden Sie unter http://www.media.ford.com.Pressekontakt:Gabi KieferFord-Werke GmbH 06831/92-2400gkiefer4@ford.comOriginal-Content von: Ford-Werke GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6955/5739348