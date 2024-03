© Foto: Maksym Yemelyanov - picture alliance / Zoonar



Die Talfahrt am Kryptomarkt scheint sich fortzusetzen: Der Bitcoin fiel am Mittwochmorgen zeitweise auf den tiefsten Stand seit Anfang März. Der Zinsentscheid der Fed am Abend dürfte die weitere Entwicklung mitbestimmen.Der Bitcoin ist am Mittwochmorgen zeitweise auf rund 60.963 US-Dollar gefallen. Noch vor rund sechs Tagen hatte die nach Marktkapitalisierung größte Kryptowährung der Welt laut CoinMarketCap ein neues Allzeithoch von 73.750 US-Dollar erreicht. Zuletzt schien sich der Ausverkauf wieder etwas abzuschwächen: Aktuell liegt der Bitcoin rund 3,5 Prozent im Minus. Ein Bitcoin kostet derzeit 62.106 US-Dollar (Stand: 07:45 Uhr). Auch andere Kryptowährungen gaben zuletzt deutlich …