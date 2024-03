HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat Eni von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 17,50 auf 15,00 Euro gesenkt. Die Normalisierung der Gaspreise belaste den Ausblick, schrieb Analyst Henry Tarr in einer am Mittwoch vorliegenden Studie im Nachklapp des Kapitalmarkttages der Italiener./ag/la

