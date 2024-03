EQS-News: Vossloh Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Personalie

Vossloh verlängert Vertrag des Vorstandsvorsitzenden Oliver Schuster bis 2030



20.03.2024 / 09:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Vossloh verlängert Vertrag des Vorstandsvorsitzenden Oliver Schuster bis 2030 Der Aufsichtsrat hat entschieden, Oliver Schuster für weitere fünf Jahre mit der Führung des Spezialisten für Bahninfrastruktur zu betrauen

Schuster stieg 2014 als Finanzvorstand bei Vossloh ein und steht seit 2019 an der Spitze des Unternehmens Werdohl, 20. März 2024. Der Aufsichtsrat der Vossloh AG hat den Vertrag von Oliver Schuster als Vorstandsvorsitzender der Vossloh AG um weitere fünf Jahre bis zum 28. Februar 2030 verlängert. Schuster hat während der vergangenen zehn Jahre die bemerkenswert gute Entwicklung von Vossloh maßgeblich beeinflusst und gemeinsam mit seinen Vorstandskollegen den Konzernumbau hin zu einem Weltmarktführer für Bahninfrastruktur erfolgreich vorangetrieben. Unter seiner Führung war das Unternehmen in den letzten Jahren deutlich schneller als der Markt gewachsen und konnte gleichzeitig seine Profitabilität stetig steigern. Das Traditionsunternehmen aus dem sauerländischen Werdohl hat sich unter seiner Leitung zum innovationsstarken Lösungsanbieter entwickelt und, zusätzlich zum umfassenden Portfolio von Produkten und Dienstleistungen rund um den Fahrweg Schiene, umfangreiche digitale Kompetenzen aufgebaut und entsprechende wegweisende Geschäftsmodelle entwickelt. "Unter der Leitung von Oliver Schuster hat der Vossloh Konzern eine äußerst positive Entwicklung durchlaufen. Mit seiner strategischen Weitsicht, seinem konsequenten Handeln und seiner Führungsstärke hat Oliver Schuster zusammen mit seinen Vorstandskollegen den Konzern nicht nur erfolgreich durch eine Phase globaler Krisen gelenkt, sondern auch die führende Position von Vossloh im Bahninfrastrukturmarkt nachhaltig gestärkt", sagt Prof. Dr. Rüdiger Grube, Vorsitzender des Aufsichtsrats der Vossloh AG. "Mit der Verlängerung seines Vertrags würdigen wir seine herausragenden Leistungen und sind überzeugt, dass der Vossloh Konzern unter seiner Führung den Kurs nachhaltigen und profitablen Wachstums erfolgreich fortsetzen wird." Oliver Schuster, Vorstandsvorsitzender der Vossloh AG: "Ich danke dem Aufsichtsrat für das mir entgegengebrachte Vertrauen und freue mich sehr darauf, meine Arbeit zusammen mit meinen sehr geschätzten Vorstandskollegen und dem großartigen Team von weltweit rund 4.000 Mitarbeitenden fortsetzen zu dürfen. Während der letzten Jahre haben wir alle gemeinsam unbestreitbar Vieles erreicht und unser Unternehmen schlagkräftig und zukunftssicher aufgestellt. Von dieser stabilen Basis aus werden wir den eingeschlagenen Kurs stringent und unermüdlich fortsetzen und tagtäglich unseren Beitrag dazu leisten, nachhaltige Mobilität weltweit voranzutreiben. Denn angesichts einer schnell wachsenden Weltbevölkerung, sowie von Globalisierung und Urbanisierung wächst der Bedarf an Transportkapazität für Menschen und Güter unaufhaltsam. Ressourcenschonende Mobilität ist damit einer der kritischen Erfolgsfaktoren für die Erreichung von Klimaschutzzielen und damit den Erhalt der Lebensgrundlage für nachfolgende Generationen." Kontaktdaten für die Medien:

Andreas Friedemann

Telefon: +49 (0) 2392 52-608

E-Mail: Presse@vossloh.com Kontaktdaten für Investoren:

Dr. Daniel Gavranovic

Telefon: +49 (0) 2392 52-609

E-Mail: Investor.relations@vossloh.com Vossloh ist ein weltweit agierender Technologiekonzern, der seit 140 Jahren für Qualität, Sicherheit, Kundenorientierung, Zuverlässigkeit und Innovationskraft steht. Mit seinem umfassenden Angebot an Produkten und Dienstleistungen rund um den Fahrweg Schiene zählt Vossloh zu den Weltmarktführern in diesem Bereich. Vossloh bietet ein einzigartig breites Leistungsspektrum unter einem Dach an: Schienenbefestigungssysteme, Betonschwellen, Weichensysteme und Kreuzungen sowie innovative und zunehmend digitalbasierte Dienstleistungen für den gesamten Lebenszyklus von Schienen und Weichen. Vossloh nutzt das systemische Fahrwegverständnis, um das zentrale Kundenbedürfnis "Verfügbarkeit des Fahrwegs Schiene" zu adressieren. Vossloh Produkte und Services sind in mehr als 100 Ländern im Einsatz. Mit etwa 75 Konzerngesellschaften in knapp 30 Ländern und über 40 Produktionsstandorten ist Vossloh weltweit vor Ort aktiv. Vossloh bekennt sich zu einer nachhaltigen Unternehmensführung und zum Klimaschutz und leistet mit seinen Produkten und Dienstleistungen einen wichtigen Beitrag zur nachhaltigen Mobilität von Menschen und Gütern. Die Konzernaktivitäten sind in den drei Geschäftsbereichen Core Components, Customized Modules und Lifecycle Solutions gegliedert. Im Geschäftsjahr 2022 erzielte Vossloh mit etwa 3.800 Mitarbeitenden einen Umsatz von 1.046,1 Mio.€.



20.03.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com