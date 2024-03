REYKJAVÍK, Island, 20. März 2024 (ots/PRNewswire) -VAXA Technologies startet das ACTION Impact Nutrition Program, das die Lücke der Mangelernährung für Millionen von Menschen in Not schließen kann und von verantwortungsbewussten Unternehmen mit effektiven Dekarbonisierungsstrategien unterstützt wird.Werden Sie aktiv mit VAXA Technologies: https://vaxaimpact.com/take-action-with-vaxa/.Das ACTION-Programm zielt darauf ab, die Ernährung marginalisierter Bevölkerungsgruppen zu verbessern, indem traditionelle Lebensmittel, denen es an ausreichenden Vitaminen und Nährstoffen mangelt, mit der VAXA Icelandic Ultra Spirulina (IUS)-Mischung angereichert werden, einem veganen, natürlichen Inhaltsstoff, der reich an Eisen, Proteinen, Aminosäuren und aktivem natürlichem B12 ist, das für die Ernährung des Gehirns und des Nervensystems unerlässlich ist.Informationen zum ACTION-Programm:- Das Programm fördert eine integrative Zusammenarbeit mit NGOs, Regierungen und anderen Stakeholdern.- Zu den Erstanwendern des Programms gehören Unternehmenspartner, Privatpersonen und die Bandari-Schule in Tansania, wo VAXA im Februar 2024 die erste Konsultation der Interessengruppen durchführte.- Bandari, eine gemeinnützige Organisation, setzt sich dafür ein, den Kreislauf der Armut zu durchbrechen, indem sie benachteiligten Kindern in Mto wa Mbu Bildungschancen eröffnet. Die Schule bietet 160 Schülern Frühstück und Mittagessen an, die in vielen Fällen die einzigen Mahlzeiten sind, die sie regelmäßig zu sich nehmen können.- ACTION bietet mit kohlenstoffnegativen Mikroalgen eine technologische Lösung für die Mangelernährung und entkoppelt damit die Nahrungsmittelproduktion von den gut dokumentierten derzeitigen Praktiken und negativen Auswirkungen der Landwirtschaft auf die natürlichen Ressourcen.- Das innovative Verfahren von VAXA ist in Island in Betrieb und nutzt saubere geothermische Energie und unberührtes Wasser in einem neuen wissenschaftlichen Ansatz, um die erste Spirulina zu produzieren, deren Nährwert mit dem von Rindfleisch vergleichbar ist.Die Unterstützung von ACTION Impact Nutrition trägt außerdem zur Reduzierung der Treibhausgasemissionen bei, insbesondere des von der Rindfleischindustrie verursachten Methans. VAXA wirkt sich positiv auf die Menschen und den Planeten aus und fördert die Umsetzung der Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen.Um zum Erfolg des Programms beizutragen und eine größere Ernährungssicherheit für weitere Gemeinden zu unterstützen, besuchen Sie unsere Website und erfahren Sie, wie Sie VAXA in eine Dekarbonisierungsstrategie einbinden können, die darauf abzielt, Netto-Null-Ziele zu erreichen.Informationen zu VAXA TechnologienVAXA (www.vaxaimpact.life), ein weltweit tätiges Unternehmen für Lebensmittel- und Klimatechnologie, hat einen neuen wissenschaftlichen Ansatz für die nachhaltige Produktion von Mikroalgen entwickelt. Die Mikroalgen werden in der VAXA Technology-Anlage in Island hergestellt, wo der kohlenstoffnegative Produktionsprozess durch die Ressourcen des angrenzenden geothermischen Kraftwerks unterstützt wird.Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2364831/VAXA_ACTION_Impact_Nutrition_Program.jpginfo@vaxaimpact.comPressekontakt:Crystal RiedemannVP Geschäftsentwicklung Carbon Impactinfo@vaxaimpact.com View original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/vaxa-lanciert-action-impact-nutrition--ein-revolutionares-programm-zur-uberwindung-von-mangelernahrung-durch-nahrungsmittelanreicherung-302093320.htmlOriginal-Content von: VAXA Technologies, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/173899/5739381