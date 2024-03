Paris, 20. März 2024 (ots/PRNewswire) -Cure51, ein Pariser BioTech-Unternehmen, das die biologischen Mechanismen entschlüsseln will, die für die außergewöhnliche Überlebensfähigkeit von Krebspatienten verantwortlich sind, hat heute bekannt gegeben, dass es in einer von Sofinnova Partners geleiteten Seed-Finanzierungsrunde 15 Millionen Euro eingeworben hat. Weitere Investoren waren: Hitachi Ventures GmbH, Life Extension Ventures, Xavier Niel, und Olivier Pomel, CEO und Mitbegründer von Datadog.Die erhaltene Finanzierung wird es Cure51 ermöglichen, eine einzigartige Kohorte aufzubauen und die molekularen Prozesse zu erforschen, durch die bestimmte Krebspatienten trotz hochaggressiver Formen der Krankheit über einen sehr langen Zeitraum überleben. Das Unternehmen ist bestrebt, diese Mechanismen zu entschlüsseln, damit jeder Patient zu einem außergewöhnlichen Überlebenden wird und sich so neue Erkenntnisse für die Präzisionsmedizin und die Entdeckung von Wirkstoffzielen gewinnen lassen. Der Schlüssel dazu sind die neuen KI-Analysetechniken und die starken Partnerschaften, die das Unternehmen mit führenden onkologischen Zentren weltweit eingegangen ist.Cure51 wurde im März 2022 von Nicolas Wolikow und Simon Istolainen zusammen mit erfahrenen Unternehmern und vier weltweit renommierten Onkologiezentren gegründet: Charité Universitätsmedizin (Berlin - Deutschland), Gustave Roussy Institute (IGR, Paris - Frankreich), Leon Bérard Center (CLB, Lyon - Frankreich) und Vall d'Hebron (VHIO, Barcelona - Spanien). Ziel ist es, die Schaffung der weltweit ersten globalen klinischen und molekularen Datenbank von Krebsüberlebenden voranzutreiben, indem die Erzählung von Krebs neu geschrieben wird. Anstatt sich auf die Krankheitsmechanismen zu konzentrieren, untersucht Cure51 die "Ausreißer" - jene Menschen, die der Statistik trotzen und auf wundersame Weise die aggressivsten Formen von Krebs überleben, darunter Bauchspeicheldrüsenkrebs im metastasierten Stadium und Glioblastom.Über Cure51Cure51 ist ein französisches BioTech-Unternehmen, das von Nicolas Wolikow und Simon Istolainen zusammen mit erfahrenen Unternehmern und vier weltbekannten Onkologiezentren gegründet wurde: Charité Universitätsmedizin (Berlin - Deutschland), Gustave Roussy Institute (IGR, Paris - Frankreich), Leon Bérard Center (CLB, Lyon - Frankreich) und Vall d'Hebron (VHIO, Barcelona - Spanien). Die Zusammenarbeit zwischen dem privaten und dem öffentlichen Sektor steht im Mittelpunkt des Cure51-Projekts, das von einem engagierten Team mit Fachkenntnissen in den Bereichen Informatik, Medizin und Biologie geleitet wird und mit den wichtigsten Forschern in seinem Netzwerk von über 50 führenden Onkologiezentren weltweit zusammenarbeitet.Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2363023/4595093/Cure51_Logo.jpgKontakt:Clara Armand-Delilleclara@thirdeyemedia.pressView original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/cure51-sammelt-15-millionen-euro-in-seed-finanzierungsrunde-um-die-naturliche-kraft-von-krebsuberlebenden-zu-nutzen-und-zur-heilung-dieser-lebensbedrohlichen-krankheit-beitragen-zu-konnen-302090285.htmlPressekontakt:+351915531212Original-Content von: Cure51, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/173898/5739380