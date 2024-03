EQS Newswire / 20.03.2024 / 09:30 CET/CEST



TAIPEH, TAIWAN - Media OutReach Newswire - 20. März 2024 - Der Council of Indigenous Peoples [Rat der indigenen Völker] hat sich erstmals an einer durch das Tourismus-Büro des Ministeriums für Verkehr und Kommunikation organisierten Tour zur Tourismusförderung in europäischen Städten beteiligt. Am 1. März fand in Amsterdam (Niederlande) eine Promotionveranstaltung von Taiwan Tourism statt und vom 5. bis 7. März folgte die Teilnahme an der ITB Berlin (Internationale Tourismus Börse). Während des Promotionzeitraums luden der Council of Indigenous Peoples und das Tourismusbüro die Zuyun Cultural Music and Dance Troupe ein, um Musik und Tanz der Ureinwohner vorzuführen, und organisierte Erlebnisse wie das Herstellen von Paiwan-Glasperlenarbeiten. Der Council of Indigenous Peoples hofft darauf, Reisende aus der ganzen Welt nach Taiwan zu locken, um die vielfältigen Kulturen der indigenen Völker zu erleben.





Erleben Sie Musik- und Tanzaufführungen der Ureinwohner Taiwans sowie Paiwan-Glasperlenarbeiten

https://explorethesun.tw/

