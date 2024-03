Die Heizölpreise starten nahe der gestrigen Vormittagswerte in den Handel und warten auf eindeutige Richtungsimpulse, z. B. in Form des kommenden Berichts zu den US-amerikanischen Ölbeständen am heutigen Nachmittag. Während an der Börse die Händler Gewinne mitnehmen, könnte die Meldung des Iraks, in den nächsten Monaten weniger Rohöl exportieren zu wollen, kurzfristig wieder eine Aufwärtsbewegung ...

