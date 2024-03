Die führende all-in-one Personalentwicklungsplattform Leapsome stellt das komplette Modul für Meetings ab heute für alle kostenfrei zur Verfügung. Durch diesen Schritt unterstützt das Unternehmen seine Mission, den wirtschaftlichen Erfolg von Organisationen zu steigern und Arbeit für alle Mitarbeitenden erfüllend zu gestalten. Mit dem Modul gibt Leapsome Führungskräften ein intelligentes Tool an die Hand, um ihre Teams effektiv zu leiten und zu fördern.

Meetingkultur auf dem Prüfstand

Eine Umfrage von Leapsome unter 2.500 Berufstätigen weltweit ergab, dass die Hälfte aller Meetings als Zeitverschwendung empfunden wird. Die Umfrage zeigte auch, dass ein Drittel der Besprechungen keine Agenda hat. Diese Ergebnisse sind alarmierend, insbesondere vor dem Hintergrund, dass Menschen heute mehr Zeit in Meetings verbringen als je zuvor. Die produktive Nutzung von Besprechungszeit ist daher entscheidend für den Erfolg von Teams und die Produktivität aller Teilnehmenden. Richtig umgesetzt fördern Meetings das Engagement und die Zusammenarbeit im Unternehmen. Darüber hinaus tragen sie zum Aufbau einer gesunden Unternehmenskultur und zur Umsetzung strategischer Geschäftsziele bei. Dies erfordert jedoch eine stringente Meetinghygiene mit detaillierter Planung, Vorbereitung, klarer Dokumentation und konsequenter Nachbereitung der Besprechungen.

Besonders in makroökonomisch herausfordernden Zeiten sind effiziente Meetings essenziell. Führungskräfte stehen derzeit vor der schwierigen Aufgabe, trotz eingeschränkter Ressourcen eine hohe Produktivität gewährleisten zu müssen was nur möglich ist, wenn sie die Zusammenarbeit im Team vorantreiben. Das Meetings-Modul von Leapsome schafft dafür eine wertvolle Grundlage, gerade in einer von hybriden Modellen und Remote Work geprägten Arbeitsumgebung.

Das kostenlose Meetings-Modul von Leapsome

Leapsome Meetings eignet sich für alle Arten von Besprechungen, von 1:1-Gesprächen über Team-Meetings bis hin zu All-Hands, und umfasst folgende Funktionen:

Gemeinsame Planung der Meeting-Agenda Alle Teilnehmenden haben die Möglichkeit, schon vor Beginn des Meetings Diskussionspunkte hinzuzufügen und gemeinsam die Agenda zu planen. Jedes Meeting beginnt somit mit einer klaren Struktur, die ein effizientes Meeting ermöglicht. Leapsome Meetings bietet zahlreiche anpassbare Vorlagen, unterstützt aber auch die Erstellung komplett individueller Agenden.



Die Zahl der Teilnehmer (Kollegen des gleichen Unternehmens oder externe Teilnehmer) ist unbegrenzt. Das einzige, was externe Teilnehmer benötigen, um sämtliche Funktionen von Leapsome Meetings nutzen zu können, ist ein kostenloser Account. Das erleichtert die Zusammenarbeit mit Freelancern, Agenturen und Personen anderer Unternehmen erheblich. Einfache Nachbereitung Aktionspunkte können während der Besprechung direkt festgehalten und Teilnehmenden zugewiesen werden. Die Erfassung konkreter Verantwortlichkeiten fördert Transparenz und erleichtert das Projektmanagement durch einfachere Abstimmung und besprechungsübergreifendes Tracking.

"Meetings sind einer der großen Produktivitätskiller in jedem Unternehmen und hindern viele Mitarbeitende daran, ihr volles Potential auszuschöpfen.", sagt Kajetan von Armansperg, Co-CEO und Mitgründer von Leapsome. "Leapsome Meetings wurde entwickelt, um dieses Problem zu lösen und jedes einzelne Meeting effizienter und besser zu machen.. Wir glauben, dass jedes Unternehmen unabhängig vom Budget die Werkzeuge haben sollte, um seine Arbeitskultur so produktiv wie möglich zu gestalten und freuen uns, dass wir unsere Software-Lösung kostenlos anbieten können."

Leapsome Meetings hat bereits mehr als 3.6 Millionen Besprechungen effizienter gemacht. Hier gibt es mehr Informationen zum kostenlosen Modul und die Möglichkeit, einen Account zu erstellen.

Über Leapsome

Leapsome ist die intelligente all-in-one Personalentwicklungs-Plattform, die CEOs, Führungskräfte und HR-Teams in mehr als 1.500 zukunftsorientierten Unternehmen nutzen, um ihre Teams zu fördern, zu koordinieren und zu motivieren. Die Plattform umfasst Tools für Feedback, OKRs, Mitarbeiterbefragungen, Lernen sowie Vergütungs- und Beförderungsmanagement. Leapsome wurde 2016 von Kajetan Armansperg und Jenny Podewils gegründet. Zur Kundschaft gehören Spotify und monday.com.

