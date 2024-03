LEIPZIG (dpa-AFX) - Leipzig zieht in den kommenden Tagen wieder zahlreiche Bücherfreunde und Literaturbegeisterte an: Die Leipziger Buchmesse wird am Mittwochabend (19.00 Uhr) feierlich eröffnet. Dazu wird unter anderen Bundeskanzler Olaf Scholz erwartet. Die neue Direktorin der Buchmesse hatte vorab erklärt, der Zuspruch der Aussteller sei ungebrochen und liege leicht über dem Niveau des Vorjahres. 2023 hatten sich 2082 Aussteller aus 40 Ländern in Leipzig präsentiert. Als Gastland präsentieren sich in diesem Jahr die Niederlande und Flandern unter dem Motto "Alles außer flach". Die Gäste planen rund 100 Veranstaltungen mit 41 Autorinnen und Autoren.

Parallel zur Messe treten beim Festival "Leipzig liest" namhafte Autorinnen und Autoren sowie Stars aus der Unterhaltungsbranche auf. Unter anderem werden Marc-Uwe Kling, Ingrid Noll und Arne Dahl in Leipzig erwartet. Schauspielerin Uschi Glas (80) stellt ihre Memoiren vor, und auch ihre Schauspiel-Kollegen Katja Riemann und Jörg Hartmann kommen auf die Buchmesse./DP/jha/