DJ Volkswagen vertieft Zusammenarbeit mit Mobileye

FRANKFURT (Dow Jones)--Volkswagen baut die Kooperation mit der auf autonomes Fahren spezialisierten Technologiefirma Mobileye aus. Mobileye soll künftig auch Technologien für erweiterte teilautomatisierte Fahrfunktionen (Level 2) bereitstellen, teilte der Wolfsburger Konzern mit. In dieser Stufe kann der Fahrer etwa kurzzeitig die Hände vom Lenkrad nehmen. Die Konzernmarken Audi, Bentley, Lamborghini und Porsche sollen die neuen Funktionen in ihren Autos in Serie einsetzen. Die Marke VW Nutzfahrzeuge soll darüber hinaus von Mobileye mit Software und Hardware zur Erreichung von Level 4 (vollautomatisiertes Fahren) beliefert werden.

Der Volkswagen-Konzern arbeitet seit längerem mit Mobileye bei Fahrassistenzsystemen zusammen. Die Partnerschaften mit Bosch und Qualcomm und mit Horizon Robotics in China würden weitergeführt, so VW am Mittwoch weiter. Alle Fahrassistenzsysteme setzten auf den von der Volkswagen-Tochter Cariad entwickelten Softwarearchitekturen auf.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/kla/mgo

(END) Dow Jones Newswires

March 20, 2024 05:00 ET (09:00 GMT)

Copyright (c) 2024 Dow Jones & Company, Inc.