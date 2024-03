München (ots) -mehr LIEBE mehr DRAMA mehr INTRIGENHappy Family - oder Chaos? Julius (Jan Stapelfeldt) und Franka (Birthe Wolter) trauen ihren Augen nicht: Ihre Schwester Valerie taucht überraschend in Lüneburg auf. Während Julius sich über den Besuch seiner Zwillingsschwester freut, wittert Franka Ärger ... Maike Johanna Reuter übernimmt in der ARD-Daily-Novela "Rote Rosen" ab Folge 3981 die Rolle der Valerie Böttcher. Voraussichtlich zu sehen ist sie ab Mitte Mai 2024 im Ersten.Julius' Zwillingsschwester Valerie kommt unerwartet nach Lüneburg - sie wurde von ihrem Freund verlassen und will vorübergehend bei ihrem Bruder wohnen. Beim Anblick von Klaas (Sebastian Deyle) hat sie ihren Liebeskummer aber schnell vergessen und wittert in Dr. Jäger sofort den neuen, zahlungskräftigen Partner an ihrer Seite. Als ihre Annährungsversuche scheitern, täuscht sie einen Erstickungsanfall vor. Das hilft ihr bei Klaas leider auch nicht weiter, treibt die 35-Jährige aber direkt in die Arme von Simon (Thore Lüthje). Der kann Valerie zwar für eine Nacht ablenken, aber nicht von Klaas abbringen. Das schafft auch ihre große Schwester Franka (Birthe Wolter) nicht, der Valeries Flirtversuche gar nicht gefallen - schließlich ist Klaas mit ihrer besten Freundin Jördis (Diana Staehly) zusammen. Und so verfolgt Valerie, von allem unbeeindruckt, hinterlistig ihren Plan weiter und hat dabei auch keine Skrupel, ihre Familie zu manipulieren ...Maike Johanna Reuter über ihren Start bei den "Roten Rosen": "Es macht riesigen Spaß, die Böse zu sein, die alles durcheinanderbringt. Und als Maike immer wieder Gründe dafür zu finden, wieso Valerie nach Herzenslust lügt und intrigiert. Das ist eine super schöne Herausforderung für mich als Schauspielerin."Das Vorstellungsvideo zu Maike gibt es in der ARD Mediathek - unterhalb der täglichen Folgen: https://www.ardmediathek.de/roterosen"Rote Rosen" ist eine Produktion der Studio Hamburg Serienwerft GmbH (Produzent: Jan Diepers) im Auftrag der ARD für Das Erste. Die Redaktion haben Thilo Voggenreiter und Lena Wilhelmi (beide NDR)."Rote Rosen", montags bis freitags um 14:10 Uhr im Ersten oder jederzeit in der ARD Mediathek.Pressefotos unter www.ard-foto.dePressekontakt:Daniela Behns dbehns@rote-rosen.tv und Merle Frank mfrank@rote-rosen.tv (am Set)Original-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/5739487