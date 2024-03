Die Mercedes-Benz-Aktie hat in den vergangenen Wochen eine kleine Verschnaufpause eingelegt und damit die Geduld der Anleger auf die Probe gestellt. Die Konsolidierung scheint nun vorbei, denn Mercedes hat am Dienstag wieder einen Schritt in Richtung Jahreshoch gemacht.Mit einem Plus von rund einem Prozent näherte sich die Mercedes-Benz-Aktie gestern wieder dem März-Hoch bei 75,07 Euro. Bei einem erfolgreichen Überschreiten würde der Kurs gleichzeitig aus einer Untertassenformation ausbrechen.Der ...

