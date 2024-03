Paris / London - An den europäischen Handelsplätzen haben sich die Aktienanleger am Mittwoch kurz vor dem US-Zinsentscheid defensiver positioniert. Nachdem der EuroStoxx50 zuletzt erstmals seit 24 Jahren wieder die 5000-Punkte-Marke überschritten hatte, lag der Leitindex der Eurozone nun mit 4993,79 Punkten wieder knapp darunter. Am späten Vormittag kam er auf ein Minus von 0,28 Prozent. Anleger blicken gespannt darauf, was die Notenbank Fed am Abend ...

